現時点でミランは、自クラブの若き逸材の将来について考えを変えておらず、多くの関心が寄せられているにもかかわらず、売却する意向はない。実際、夏に別のFWを獲得しなかったという選択はすべて、長期的に花開くことが期待されるカマルダへの信頼という方向性に沿ったものだ。ここまで出場機会が限られていたのは、アモリムが自身のチームにとって理想的な布陣を模索する中で直面した困難と重なっていたが、2008年生まれのこの選手に与えられる出番はそう遠くないだろう。