チェルシーと契約を結ぶイタリア人選手のリストは、まもなくさらに長くなるかもしれない。マルコ・パレストラ、オネスト・アハノールに続き、イングランドのクラブは新たなイタリアの若き才能にも狙いを定めた。イングランドのTeamTalkによると、その選手はフランチェスコ・カマルダ。2008年生まれのミラン所属FWで、ミランでは今季序盤のここまで出場機会が限られている。
翻訳者：
英発 ミラン、チェルシーがカマルダを獲得候補にリストアップか
チェルシーが注意深く動向を追っている
イタリアで数々の記録を塗り替えてきたこのFWは、チーム内でゴンサロ・ラモスに代わる実質唯一の選択肢であるにもかかわらず、アモリムの下では出場機会が限られている。そうしたことから、イングランド市場を注視するチェルシーの首脳陣はカマルダに狙いを定め、今季序盤の歩みを注意深く追っている。
プレミアリーグで争奪戦が起きている
チェルシーだけが、カマルダを有力な獲得候補のショートリストに入れているクラブではない。マンチェスター・シティ、リヴァプール、ブレントフォードもまた、2008年生まれのこの選手をハイレベルな投資対象になり得る存在と見なしている。
ミランは彼を売らない
現時点でミランは、自クラブの若き逸材の将来について考えを変えておらず、多くの関心が寄せられているにもかかわらず、売却する意向はない。実際、夏に別のFWを獲得しなかったという選択はすべて、長期的に花開くことが期待されるカマルダへの信頼という方向性に沿ったものだ。ここまで出場機会が限られていたのは、アモリムが自身のチームにとって理想的な布陣を模索する中で直面した困難と重なっていたが、2008年生まれのこの選手に与えられる出番はそう遠くないだろう。
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