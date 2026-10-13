「長年のワトフォードファンとして、ここ数週間の低迷には強い憤りと失望を感じている。この状況を見せられているファンには、本当に申し訳なく思う」愛するチームがまたも敗れた後、アーティストは厳しくも切実な言葉で思いを語った。ヴィカレージ・ロードに乗り込んだバーンリーは、開始25分で早くも3-0とリード。4-0で試合を終えた。バーンリーにとって重要な勝利だった。それまで2026年のリーグ戦ではわずか1勝で、アウェーでは約1年間勝利がなかった。





一方、ディオニージ監督率いるワトフォードは苦境に陥っている。リーグ戦で3連敗を喫し、直近6試合では5敗を喫した。ファンから経営とチーム運営をブーイングで激しく批判されているポッツォ家のチームは、2022年を最後にプレミアリーグから遠ざかっており、それ以降、チャンピオンシップでは11位を上回る順位に一度も入っていない。





ディオニージは6月からクラブを率い、2年契約を結んでいるが、今は流れを変えなければならない。2020-21シーズン終了以降、暫定監督を除いてクラブの指揮を執った12人目の監督だ。チームには、セリエAを経験したラヴァーリャ、ムラチッチ、ゼムラ、パジェロ、ボーヴェ、イケル・ブラボらがいる。





前述のとおり、エルトン・ジョンとワトフォードの結びつきは非常に強く、生涯にわたるものだ。歌手は幼少期からワトフォードを応援し、2度にわたってクラブのオーナーを務めた。1970年代から80年代にかけては、4部からディビジョン1の2位、そしてグレアム・テイラー監督の下での欧州カップ戦出場へとクラブを導いた。その後、90年代半ばに再び経営を担い、テイラーを呼び戻すと、2年連続の昇格によって1999年にチームをプレミアリーグへ復帰させた。2002年にクラブの所有権を譲渡している。





現在79歳のエルトン・ジョンは、2024年に著書『Watford Forever』を出版し、クラブとの絆をつづった。ヴィカレージ・ロードには、この音楽界のレジェンドの名を冠したスタンドまである。