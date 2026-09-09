コートジボワール人指揮官は欧州最高峰の舞台で自分たちの実力を証明しようとする中、開催地のスター軍団を相手に選手たちは恐れを見せてはならないと強調した。

フランスの首都で待ち受ける挑戦に奮い立つ中、トゥーレは報道陣に対し、次のように語った。「欧州最高クラスのチームの一つと対戦する。[ウスマンヌ]・デンベレ、[デジレ]・ドゥエ、そして他の選手たちがいる。だが、彼らに怖がってほしくはない。1回、2回、あるいは3回かわされるかもしれないが、それでも踏ん張らなければならない。試合後には、何を学び、何がうまくできたのかを彼らに尋ねるつもりだ」

自チームが直面することになる計り知れないプレッシャーを十分に理解した上で、43歳の指揮官はこう続けた。「相手を苦しめなければならない。勇気、決意、情熱を示さなければならない。ミスもするだろうし、苦しむことにもなるだろう。だが、自分のチームがどういうパフォーマンスを見せるのかを見るのが楽しみだ」