Branislav Racko
翻訳者：
「苦しむことになるだろう！」、ヤヤ・トゥーレがPSG戦を前にスロヴァン・ブラチスラヴァに勇気と情熱を求める
スロバキア王者がパリを訪れる
ブラチスラバは、水曜夜のリーグフェーズ開幕戦でパルク・デ・プランスに乗り込み、大会連覇中のパリ・サンジェルマンと対戦するという難しい任務に臨む。スロバキアのクラブは厳しい予選を勝ち抜き、イベリア・トビリシ、ミャルビー、ツェリエを退けて本大会出場を決めた。この試合はトゥーレにとっても歴史的な節目となり、チャンピオンズリーグでチームの指揮を執る初のアフリカ人監督となる。
- Branislav Racko
指揮官が恐れのない戦いぶりを要求
コートジボワール人指揮官は欧州最高峰の舞台で自分たちの実力を証明しようとする中、開催地のスター軍団を相手に選手たちは恐れを見せてはならないと強調した。
フランスの首都で待ち受ける挑戦に奮い立つ中、トゥーレは報道陣に対し、次のように語った。「欧州最高クラスのチームの一つと対戦する。[ウスマンヌ]・デンベレ、[デジレ]・ドゥエ、そして他の選手たちがいる。だが、彼らに怖がってほしくはない。1回、2回、あるいは3回かわされるかもしれないが、それでも踏ん張らなければならない。試合後には、何を学び、何がうまくできたのかを彼らに尋ねるつもりだ」
自チームが直面することになる計り知れないプレッシャーを十分に理解した上で、43歳の指揮官はこう続けた。「相手を苦しめなければならない。勇気、決意、情熱を示さなければならない。ミスもするだろうし、苦しむことにもなるだろう。だが、自分のチームがどういうパフォーマンスを見せるのかを見るのが楽しみだ」
トゥーレ、エンリケとの戦いを楽しむ
トゥーレは、PSGを欧州での連覇に導いたスペイン人指揮官の見事な功績を強調し、相手指揮官のルイス・エンリケにも惜しみない賛辞を送った。経験豊富な戦術家への敬意を示し、元バルセロナMFはこう語った。「彼は世界最高の監督の一人だ。彼のチームと対戦できるのは喜びだよ。僕たちはいい試合を見せられるように努力するし、大きな敬意を抱いている」
- Branislav Racko
両者にとって極めて重要な巻き返しが待っている
ブラチスラバには厳しい試練が待ち受けている。国内リーグで連敗を喫し、順位を4位まで落としており、素早い立て直しが求められる。一方のPSGは、リーグ・アンで13位に沈む低調なシーズンの入りを受け、支配的なパフォーマンスで自信を取り戻すことを狙っている。国内スーペル・リーガでの戦いを再開する前に、パリへの厳しい遠征はトゥーレ率いるチームにとって、その真価を測る重要な試金石となる。
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