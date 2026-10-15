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翻訳者：
「苦しまなければならない！」ボデ／グリムトが番狂わせ、ボルシア・ドルトムントを封じる北極圏の一戦
ドルトムント、北極圏で阻まれ痛い足踏み
ボルシア・ドルトムントは欧州の舞台で悔しい夜を過ごした。アスプミラ・スタディオンでボデ／グリムトに0-1で敗れた。後半早々に右サイドバックのフレドリク・ショーヴォルドが挙げたゴールが、ホームチームの人工芝のピッチで決勝点となった。
ドイツの強豪ドルトムントは、序盤から攻勢を強めたノルウェー王者を相手に主導権を握れなかった。
先制を許した後、ニコ・コヴァチ監督は4選手を交代させたが、ドルトムントはボデ／グリムトのGKニキータ・ハイキンからゴールを奪えなかった。
- Kirchner-Media
コヴァチの変更は奏功せず、ハイキンがヌメチャを阻む
ドルトムントは先制を許すと、後半に4人を一挙に交代して流れを取り戻そうとした。この交代によってアウェーのドルトムントが残り時間の大半で主導権を握り、同点ゴールを狙った。
しかし、ボデ／グリムトのGKハイキンが至近距離から放ったMFフェリックス・ヌメチャのシュートを、2度の好セーブで阻んだ。
ドルトムントの攻撃面でのフラスト
強豪勢もボードーのホームでの好成績を前に苦戦
ドルトムントはアスプミラ・スタディオンでつまずいた新たな欧州の強豪となった。先に訪れたマンチェスター・シティやインテルと同じく、勝ち点を得られずに帰路についた。ボデ／グリムトのシェティル・クヌッセン監督は、コヴァチ監督率いるチームを相手に戦術面で苦しんだことを認めた。
「後半は中央から外側にかけて勢いを失った。難しい展開になり、守らなければならなかった」とクヌッセン監督は認めた。
「だが、苦しむことも必要だ。勝ち点3を懸けて戦った姿勢は本当に良かった」
- AFP
ドルトムント、チャンピオンズリーグのフェーズで立て直しを図る
この敗戦を受け、ドルトムントは今後のチャンピオンズリーグのリーグフェーズで巻き返しを図る。
コヴァチ率いるチームは、国内外の過密日程に備え、人工芝のピッチでのパフォーマンスを分析する。
ドルトムントは次の欧州での試合で勝ち点を獲得し、突破への望みをつなぐため、早急に気持ちを切り替えなければならない。
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