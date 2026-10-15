ボルシア・ドルトムントは欧州の舞台で悔しい夜を過ごした。アスプミラ・スタディオンでボデ／グリムトに0-1で敗れた。後半早々に右サイドバックのフレドリク・ショーヴォルドが挙げたゴールが、ホームチームの人工芝のピッチで決勝点となった。

ドイツの強豪ドルトムントは、序盤から攻勢を強めたノルウェー王者を相手に主導権を握れなかった。

先制を許した後、ニコ・コヴァチ監督は4選手を交代させたが、ドルトムントはボデ／グリムトのGKニキータ・ハイキンからゴールを奪えなかった。