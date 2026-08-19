スペインメディアの目に、バルセロナの2人のスター、エジプト人のハムザ・アブドゥルカリムとブラジル人のラフィーニャが、アル・アハリ（エジプト）との親善大会ジョアン・ガンペール杯における主役として映った。
ハムザ・アブドゥルカリムとラフィーニャがそれぞれ得点を挙げ、水曜夜にスポティファイ・カンプ・ノウで行われたジョアン・ガンペール杯をかけた両者の親善試合で、バルセロナをアル・アハリ相手の2－1の勝利へと導いた。
スペインメディアの目に、バルセロナの2人のスター、エジプト人のハムザ・アブドゥルカリムとブラジル人のラフィーニャが、アル・アハリ（エジプト）との親善大会ジョアン・ガンペール杯における主役として映った。
ハムザ・アブドゥルカリムとラフィーニャがそれぞれ得点を挙げ、水曜夜にスポティファイ・カンプ・ノウで行われたジョアン・ガンペール杯をかけた両者の親善試合で、バルセロナをアル・アハリ相手の2－1の勝利へと導いた。
カタルーニャ紙「ムンド・デポルティボ」は、アル・アハリ相手に勝利を収めたにもかかわらず、いつもの水準からかけ離れていたとして、バルセロナに批判の矛先を向けた。
同カタルーニャ紙は「いつもの水準からかけ離れたバルセロナ、本拠地で船出」との見出しを掲げ、チームはドイツ人指揮官ハンジ・フリックの下で際立っていた試合のリズムを欠いていたと論じた。
「ムンド・デポルティボ」は一部の選手にも非難の指を向けており、スペイン人ウイングのラミン・ヤマルについては前半のプレーが実を結ばなかったとし、フランス人サイドバックのジュール・クンデもベストコンディションではなかったと評した。
ただし同紙は、昨年5月にラ・リーガでのチームの戦いが終わって以来、約2か月半ぶりにバルセロナがスポティファイ・カンプ・ノウでプレーする本拠地復帰に焦点を当てた。
一方、同紙はエジプト人 FW ハムザ・アブドゥルカリムを称賛し、3本の枠内シュートから1ゴールを決めた彼が、バルセロナとアル・アハリの全選手の中で最も効果的だったと評価した。
同じ内容はスペイン紙「マルカ」も強調しており、同試合に関する報道の中で、このエジプト人 FW はプレシーズンでも輝きを継続し、4ゴール目でシーズン開幕前のバルセロナ得点ランキングの首位を守り続けたと伝えた。
同紙は、ハムザ・アブドゥルカリムがアル・アハリのゴールに対してゴールセレブレーションを拒否したことに焦点を当てた。同クラブは彼が下部組織で育った古巣であり、彼は昨年1月にバルセロナへ移籍した。
同紙はさらに、今夏の移籍市場でバルセロナが獲得した新戦力たちが見せた姿を称賛した。その筆頭に挙げられたのが、イングランド人のアンソニー・ゴードンとドイツ人のカリム・アデイェミである。
「マルカ」は特にゴードンを高く評価した。試合終盤に自ら獲得したPKを失敗したものの、センターフォワードとしてプレーした後、前線にスピードと機動力を加えたと見なしている。
一方、アデイェミについて同紙は、フリックが彼と契約した理由、すなわちその卓越したスピードを早くも示したと評価した。そのスピードは、彼がピッチに入った瞬間から右サイドで脅威を生み出した。
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一方、カタルーニャ紙「スポルト」は、ブラジル代表のスター、ラフィーニャがバルセロナのキャプテンマークを巻いて初めて登場したことについて論じる記事を掲載した。フリックが新シーズンにおいて彼にキャプテンマークを与えることを決めたのだ。
同カタルーニャ紙は2つの点に注目した。1つ目は試合前の彼のスピーチであり、その中で彼はシーズン開幕前に前十字靭帯断裂の負傷を負ったチームメイトのロニー・バルジ支持を表明した。
「スポルト」は、このスピーチこそがキャプテンマークを巻いた初めての試合を前にしたラフィーニャにとって最も重要なものだったと評した。彼はタイトルや優勝の話よりも先にチームメイトについて語り始め、そのキャプテンマークを手にするにふさわしいことを示したのだ。
また同紙は、ラフィーニャが自ら獲得したPKを自身で決めたことは不可欠なことであったと評した。たとえその後キックをスペイン人のチームメイト、ラミン・ヤマルに譲ったとしても、ピッチの外での彼の言葉をピッチ上での具体的な形で締めくくったのだ。