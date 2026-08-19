カタルーニャ紙「ムンド・デポルティボ」は、アル・アハリ相手に勝利を収めたにもかかわらず、いつもの水準からかけ離れていたとして、バルセロナに批判の矛先を向けた。

同カタルーニャ紙は「いつもの水準からかけ離れたバルセロナ、本拠地で船出」との見出しを掲げ、チームはドイツ人指揮官ハンジ・フリックの下で際立っていた試合のリズムを欠いていたと論じた。

「ムンド・デポルティボ」は一部の選手にも非難の指を向けており、スペイン人ウイングのラミン・ヤマルについては前半のプレーが実を結ばなかったとし、フランス人サイドバックのジュール・クンデもベストコンディションではなかったと評した。

ただし同紙は、昨年5月にラ・リーガでのチームの戦いが終わって以来、約2か月半ぶりにバルセロナがスポティファイ・カンプ・ノウでプレーする本拠地復帰に焦点を当てた。