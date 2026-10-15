AFP
翻訳者：
苦い帰郷！セージはフランスで手ぶらに、クリスタル・パレスには悪夢のような前半が響く
欧州大会初のアウェー戦、出遅れがクリスタル・パレスに響く
クリスタル・パレスはグルパマ・スタジアムでの激戦でリヨンに2-3で敗れ、ヨーロッパリーグ史上初のアウェー敗戦を喫した。フランスのホームチームはコランタン・トリッソとアーネスト・ヌアマの序盤のゴールで主導権を握ったが、パレスは後半に猛反撃を見せた。
後半開始間もなくイェレミ・ピノが1点を返したものの、パヴェル・シュルツが巧みなヒールキックで得点し、リヨンが再び2点差とした。
終盤に鎌田大地がゴールを決め、緊迫した展開となったが、クリスタル・パレスは遠征した3000人のサポーターの後押しを受けながらも、同点ゴールを奪えなかった。
- Crystal Pix
セージ、クリスタル・パレスの気迫を欠いたプレーを容赦なく批評
古巣リヨンに戻ったクリスタル・パレスのピエール・サージュ監督は、チームの立ち上がりの鈍さと戦術面での苦戦について率直に語った。試合後、「スコアは接戦だったかもしれないが、両チームのプレーには大きな差があった」と認めた。
「前半の我々は、普段の水準にまったく達していなかった。後半は大きく改善し、チャンスをつくったが、3点目を奪われて難しくなった」
サージュ監督はさらに、「負けたので、今回の帰還は非常に残念だ。結果が伴わなければ、ここに戻ってきたことや懐かしい顔に会えたことを喜ぶことはできない」と付け加えた。
ディサシ、今後の試合で後半の巻き返しを目指す
DFアクセル・ディサシも監督と同様に悔しさをにじませ、序盤の集中力不足を指摘する一方、後半に改善したパフォーマンスを今後につなげるようチームメイトに呼びかけた。「試合の入り方は良くなかったが、後半はうまく立て直せたと思う」とディサシは語った。
「高い位置からプレスをかけ、危険なエリアでボールを奪い返してチャンスを作った。3-2まで追い上げ、終盤にもチャンスがあっただけに、何も得られなかったのは悔しい」
ディサシはさらに「後半のパフォーマンスに目を向ける必要がある。より強い意欲と自分たちらしさを示せた」と付け加えた。
- PsnewZ
クリスタル・パレス、トルコ遠征前のダービーに向けて準備
ヨーロッパリーグの開幕2試合で勝ち点3を獲得したクリスタル・パレスは、すぐに国内での戦いへと意識を切り替えなければならない。
セージ監督率いるチームは日曜日、プレミアリーグでライバルのブライトンと敵地で対戦する。欧州でのつまずきから立ち直りたいところだ。
その後、クリスタル・パレスは来週木曜日に欧州での戦いを再開し、トルコの強豪ベシクタシュとの難しいアウェー戦に臨む。
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