クリスタル・パレスはグルパマ・スタジアムでの激戦でリヨンに2-3で敗れ、ヨーロッパリーグ史上初のアウェー敗戦を喫した。フランスのホームチームはコランタン・トリッソとアーネスト・ヌアマの序盤のゴールで主導権を握ったが、パレスは後半に猛反撃を見せた。

後半開始間もなくイェレミ・ピノが1点を返したものの、パヴェル・シュルツが巧みなヒールキックで得点し、リヨンが再び2点差とした。

終盤に鎌田大地がゴールを決め、緊迫した展開となったが、クリスタル・パレスは遠征した3000人のサポーターの後押しを受けながらも、同点ゴールを奪えなかった。