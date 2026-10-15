AFP
翻訳者：
苦い帰郷！ サージュはフランスで手ぶらに終わり、クリスタル・パレスは悪夢のような前半が響く
欧州大会初のアウェー戦、立ち上がりの遅さがクリスタル・パレスに響く
クリスタル・パレスはグルパマ・スタジアムでの激戦でリヨンに2-3で敗れ、ヨーロッパリーグで初のアウェー敗戦を喫した。序盤にコランタン・トリッソとエルネスト・ヌアマが得点し、ホームのリヨンが主導権を握ったが、クリスタル・パレスは後半に猛反撃を見せた。
後半開始早々にジェレミ・ピノが1点を返したものの、パヴェル・シュルツが巧みなヒールでゴールを決め、リヨンのリードを再び2点に広げた。
終盤には鎌田大地がゴールを決め、緊迫した展開となった。しかし、敵地に駆けつけた3000人のサポーターの後押しを受けながらも、クリスタル・パレスは同点ゴールを奪えなかった。
- Crystal Pix
セージ、クリスタル・パレスの中途半端なパフォーマンスを手厳しく批評
古巣リヨンとの対戦に臨んだクリスタル・パレスのピエール・サージュ監督は、チームの出足の鈍さと戦術面での苦戦を率直に振り返った。試合後、サージュ監督は「スコアは僅差だったかもしれないが、両チームのプレーには大きな差があった」と認めた。
「前半は普段の水準にはほど遠かった。後半は大きく改善し、チャンスをつくれたが、3点目を許したことで難しくなった」
サージュ監督はさらに「負けたので、非常に残念な帰還になった。結果が伴わなければ、戻ってこられたことや懐かしい顔ぶれに会えたことを喜ぶ気にはなれない」と語った。
ディサシ、今後の試合で後半の巻き返しを目指す
DFアクセル・ディサシも指揮官と同じく悔しさを口にし、試合序盤の集中力不足を指摘するとともに、チームメートに後半の改善を今後につなげるよう求めた。「試合の入りは良くなかったが、後半はうまく立て直せたと思う」とディサシは語った。
「高い位置からプレスをかけ、危険なエリアでボールを奪い返してチャンスを作った。3-2まで追い上げ、終盤にも得点の機会があっただけに、何も得られなかったのは悔しい」
ディサシはさらに「後半のパフォーマンスに目を向ける必要がある。僕たちはより強い意欲と個性を示した」と付け加えた。
- PsnewZ
クリスタル・パレス、トルコ行きを前にダービー対決に備える
ヨーロッパリーグの開幕から２試合で勝ち点３を獲得したクリスタル・パレスは、すぐに国内での戦いへと意識を切り替えなければならない。
セージ率いるチームは日曜日、プレミアリーグでライバルのブライトンと敵地で対戦する。欧州でのつまずきから立ち直りたいところだ。
その後、クリスタル・パレスは来週木曜日に欧州での戦いを再開し、トルコの強豪ベシクタシュとの難しいアウェー戦に臨む。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。