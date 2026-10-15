クリスタル・パレスはグルパマ・スタジアムでの激戦でリヨンに2-3で敗れ、ヨーロッパリーグで初のアウェー敗戦を喫した。序盤にコランタン・トリッソとエルネスト・ヌアマが得点し、ホームのリヨンが主導権を握ったが、クリスタル・パレスは後半に猛反撃を見せた。

後半開始早々にジェレミ・ピノが1点を返したものの、パヴェル・シュルツが巧みなヒールでゴールを決め、リヨンのリードを再び2点に広げた。

終盤には鎌田大地がゴールを決め、緊迫した展開となった。しかし、敵地に駆けつけた3000人のサポーターの後押しを受けながらも、クリスタル・パレスは同点ゴールを奪えなかった。