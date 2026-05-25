「苦い味」――最終戦でビジャレアルに惨敗したアトレティコ・マドリードの今季リーガ・エスパニョーラについて、コケは「惨事」と語った。

ラ・セラミカで行われた2025-26シーズン最終戦で、アトレティコ・マドリードは5-1で敗れ、3位入りを逃した。コケは「チャンピオンズは面白く、カップはPKまで進んだが、リーグではタイトルを争えなかった。悔しい」と語った。

試合後、34歳のコケはマルカ紙を通じてモビスター＋の取材に応じ、リーグ戦での不安定さに強い不満を語った。「後味が悪い。CLは面白く、国王杯はPK戦まで行った。だがリーグではタイトル争いすらできず、惨憺たる結果だ。 上位に入るべきだった。この教訓を来季に生かしたい」



