クロップ監督は「若者にプレッシャーはかけたくない。彼は厳しいシーズンでも優れたプレーを示した」と語った。リヴァプールは現在4位で、首位アーセナルとは15ポイント差。残り4試合で優勝は絶望的だ。

チャンピオンズリーグでも準々決勝で前年度王者のパリ・サンジェルマンに2試合とも0-2で敗れ、無力なまま敗退した。