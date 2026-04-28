「フロー・ヴィルツがワールドカップで素晴らしいプレーを見せてくれることを願っている。 彼にはトップ選手になるすべてがある」とクロップはBBCに語った。クロップは2024年夏にリヴァプールを退任。その1年後、リヴァプールは1億2500万ユーロでヴィルツを獲得した。しかしアンフィールド1年目は、移籍金に見合う活躍ができていない。
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「若者にプレッシャーはかけたくない」とユルゲン・クロップ監督。ドイツ代表選手に「素晴らしいワールドカップ」を期待している。
クロップ監督は「若者にプレッシャーはかけたくない。彼は厳しいシーズンでも優れたプレーを示した」と語った。リヴァプールは現在4位で、首位アーセナルとは15ポイント差。残り4試合で優勝は絶望的だ。
チャンピオンズリーグでも準々決勝で前年度王者のパリ・サンジェルマンに2試合とも0-2で敗れ、無力なまま敗退した。
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フロリアン・ヴィルツは、先日のスイスでのテストで素晴らしい活躍を見せた
「指導した選手たちが素晴らしいワールドカップを戦うことを願っている」と、解説者として大会を見守るクロップ監督は語った。
ヴィルツは2021年9月にドイツ代表デビューし、これまでに39試合10得点を記録している。 3月のスイスとの親善試合では2得点2アシストで4－3の勝利に貢献した。5月にユリアン・ナーゲルスマン監督が発表する26人のW杯代表に選ばれるのは確実視されている。
ワールドカップにおけるドイツ代表のグループリーグ戦：
6月14日 19時 ドイツ vs. キュラソー 6月20日 22:00 ドイツ vs. コートジボワール 6月25日 22時 エクアドル対ドイツ