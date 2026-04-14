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若手選手を失わないため、ナポリ会長がカード廃止と50分試合を提案
デ・ラウレンティスは変革を目指す
ビバリーヒルズの自宅で『The Athletic』の取材に応じたデ・ラウレンティスは、サッカーが現代人の集中力に合わせて進化しなければ将来のファン層を失うと警告した。ナポリのオーナーである彼は、プレイステーションなどのデジタルエンターテインメントと競争するため、サッカーをより壮観で速いペースのスポーツにすべきだと語る。その構想には、実効プレイ時間を50分に短縮し、得点機会を増やすためにオフサイドルールを大幅に見直すことが含まれる。
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次世代を守る
イタリア人映画プロデューサーは、15分のハーフタイムがあると若い視聴者が放送から離れて戻ってこない恐れがあると指摘した。テレビ試合のペースは、バーチャルサッカーの速さに慣れた子供たちを引き留められないという。
世界的な関心の低下を懸念する彼は「サッカーは若い世代を失う。試合が長すぎる。6歳の孫はプレイステーションで何でも学んでいる。15分あれば部屋へ逃げ込み『FIFA』をやり始める。もう戻らない」と語った。
カードは廃止されるのか？
試合時間の問題に加え、デ・ラウレンティスは、反則への即時ペナルティを強化するため、イエロー・レッドカードに代わる「シンビン」制度の導入を提案した。これにより、試合の流れを乱す戦術的反則を抑制できると考えている。
さらに彼は「前半と後半をそれぞれ45分から25分に短縮する。また、痛がっているふりをして時間を稼ぐ行為も許さない。 即退場だ！さらに私はレッドカードもイエローカードも使わない。代わりに『5分間退場』（イエローカード相当）と『20分間退場』（レッドカード相当）とする」
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優勝争いと監督の去就をめぐる不透明感
ナポリは32試合を終え勝ち点66で2位。首位インテルとは9ポイント差だ。この差を縮めるべく奮闘する一方、アントニオ・コンテ監督は契約最終年でイタリア代表就任の噂があり、クラブは変革期を迎える可能性がある。 4月にはラツィオ、クレモネーゼと対戦し、5月にはコモ、ボローニャ、ピサ、ウディネーゼと戦う。