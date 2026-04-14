若手選手を失わないため、ナポリ会長がカード廃止と50分試合を提案

イタリア人映画プロデューサーは、15分のハーフタイムがあると若い視聴者が放送から離れて戻ってこない恐れがあると指摘した。テレビ試合のペースは、バーチャルサッカーの速さに慣れた子供たちを引き留められないという。

世界的な関心の低下を懸念する彼は「サッカーは若い世代を失う。試合が長すぎる。6歳の孫はプレイステーションで何でも学んでいる。15分あれば部屋へ逃げ込み『FIFA』をやり始める。もう戻らない」と語った。