「若き日のクリスティアーノ・ロナウドのようだ」――ルイ・サハが夏の移籍市場に向けたマンチェスター・ユナイテッドの「夢の補強」を明かす

ドゥエが第一希望だが、PSGから選手を引き抜くのは難しい。そこでサハは、オシメンの方が現実的な選択肢だと指摘した。ユナイテッドはチャンピオンズリーグ復帰圏内にあるため、攻撃陣の層を厚くすることが急務だ。 プレミアリーグで5位以内に入れば来季のスケジュールは過密になるため、ガラタサライからオシメンを獲得して攻撃の質を高めたい考えだ。

サハは「より現実的なのは、いずれの段階でもオシメンをセスコと組ませることだ。来季のCLはクラブにとって極めて重要で、我々は身体能力の高いMFを必要としている。デクラン・ライスやサンドロ・トナリのような選手、あるいはコビー・マイヌーをサポートできる選手が必要だ」と語った。



