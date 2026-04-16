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「若き日のクリスティアーノ・ロナウドのようだ」――ルイ・サハが夏の移籍市場に向けたマンチェスター・ユナイテッドの「夢の補強」を明かす
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ユナイテッドにとっての「夢の補強」
サハはマンチェスター・ユナイテッドに対し、パリ・サンジェルマンの10代スター、デシレ・ドゥエの獲得を強く推奨している。彼はドゥエを「夢の補強候補」と呼び、その才能とワークレートに高い評価を与える。
サハは、最新ワールドカップ賭けを提供するBetVictorに対し、ドゥエの特別さをこう語った。「獲得可能なら、私の夢の補強はドゥエだ。彼は才能豊かで、自信と仕事量が素晴らしい。潜在能力は計り知れない。 獲得には多額の資金が必要だが、私なら迷わず彼を選ぶ。」
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より「現実的な」目標
ドゥエが第一希望だが、PSGから選手を引き抜くのは難しい。そこでサハは、オシメンの方が現実的な選択肢だと指摘した。ユナイテッドはチャンピオンズリーグ復帰圏内にあるため、攻撃陣の層を厚くすることが急務だ。 プレミアリーグで5位以内に入れば来季のスケジュールは過密になるため、ガラタサライからオシメンを獲得して攻撃の質を高めたい考えだ。
サハは「より現実的なのは、いずれの段階でもオシメンをセスコと組ませることだ。来季のCLはクラブにとって極めて重要で、我々は身体能力の高いMFを必要としている。デクラン・ライスやサンドロ・トナリのような選手、あるいはコビー・マイヌーをサポートできる選手が必要だ」と語った。
中盤のバランスと創造性
カゼミーロの退団が迫り、中盤には穴が開いている。クラブはエリオット・アンダーソンやアダム・ウォートンといった若手で穴埋めを図る。しかしサハ氏は、守備補強だけでなく、新たな次元をもたらすプレイメーカーも必要だと語る。
このフランス人選手は「中盤は極めて重要だ。予測不能で、ブルーノ・フェルナンデスを補完する新たなプレイメーカーが必要だ。相手や試合展開に応じて布陣を変え、バランスを保つことが不可欠だから、この3人の補強は極めて重要だ」と語った。
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防衛と指導部の安定性
サハは、ハリー・マグワイアがクラブの混乱期にも残留し、粘り強くプレーしたことを評価し、新契約締結は妥当だと語った。また、システムの不備を理由に彼を批判する声に対しては「デビュー以来、彼は常にピッチに立ち、決して逃げなかった」と擁護した。 「確かに、もっと良いプレーが求められる試合もあった。それでも彼は常にピッチに立ちたがり、攻守両方のボックスで最高レベルの選手だ」