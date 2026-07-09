1994年ロサンゼルス決勝で母国に4度目のW杯優勝をもたらした元ストライカーが、その総括的発言で大きな話題を呼んでいる。
翻訳者：
「若かろうが関係ない！」ワールドカップでの大敗を受け、ブラジルのレジェンドがカルロ・アンチェロッティとエンドリックの起用を批判。
不満の的はタレントのエンドリック。トーナメントのノックアウトステージでの不運なプレーが、このアイドルの怒りを買った。 19歳の彼は58分、ヴィニシウス・ジュニアからのパスをスカンジナビア勢のゴール前でフリーで受けながら同点の決定機を逃した。
「若いから」という寛容論には「関係ない。決めなきゃいけない」と一蹴した。
- AFP
ロマーリオが協会に求めたこと：アンチェロッティとの契約を破棄せよ
60歳の彼にとって、トップレベルでは決定力に言い訳の余地はない。 彼はさらにこう続けた。「あのような場面では得点する責任がある。それ以外の道はない。エンドリックスがシュートを外したのは彼自身の責任だ。あそこに到達したら得点だけに集中すべきだ。なぜならそれは試合を決めるボールだからだ。私は彼を気に入っており、将来は私たちに喜びをもたらす選手になると信じているが、日曜日の彼はひどかった。」
さらにロマリオはアンチェロッティ監督にも同程度の批判を向け、契約期間や法的な制約に関わらず即時辞任を要求した。
長期離脱後にチームを率いたこの名将を、この内容でそのまま起用するのは到底許せないと主張。「アンチェロッティが招いた大失敗と恥辱の後で、彼が代表監督であり続けるのはあり得ない。契約書を破り捨て、『訴えてみろ』と突きつけるつもりだ」と断じた。
ヴィニシウス・ジュニアもロマリオの批判の対象となっている。
監督や不運なエンドリックだけでなく、ヴィニシウス・ジュニアもロマリオの批判を受けた。ロマリオは前半、MFブルーノ・ギマランイスがPKを失敗した場面を挙げた。
この守備的MFがキッカーを務めたのはコーチ陣の指示によるもので、ロマリオは「ピッチ内の序列を理解していない」と批判した。チームのトップスターであるヴィニシウスがその場面で主導権を握るべきだったという。
「PKについては、ブルーノ・ギマランイスの方が優れている、彼の方がPKをうまく蹴ると聞いたし読んだ。だから彼に蹴らせたんだ。 「いいだろう、問題ない。彼は監督の指示に従っただけだ」とロマリオは語った。「だが、兄弟よ、度胸を示せ。ヴィニ・ジュニアは主役だ。代表で一番の選手なんだ。そのボールを奪ってPKを蹴り込め。それで終わりだ。」
- Getty Images Sport
カルロ・アンチェロッティはブラジル代表の監督を続けるのか？
レジェンドの激しい批判で国内が過熱する中、ブラジルサッカー協会の幹部たちは進路を巡って対立している。一部の幹部は2030年W杯を見据え、アンチェロッティとの長期契約継続を主張している。
一方、ノルウェー戦の屈辱的な敗北を受け、再出発を求める内部の強い圧力も存在する。そのため、セレソンの競技面での将来は、当面政治的な争点であり続ける。
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