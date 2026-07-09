60歳の彼にとって、トップレベルでは決定力に言い訳の余地はない。 彼はさらにこう続けた。「あのような場面では得点する責任がある。それ以外の道はない。エンドリックスがシュートを外したのは彼自身の責任だ。あそこに到達したら得点だけに集中すべきだ。なぜならそれは試合を決めるボールだからだ。私は彼を気に入っており、将来は私たちに喜びをもたらす選手になると信じているが、日曜日の彼はひどかった。」

さらにロマリオはアンチェロッティ監督にも同程度の批判を向け、契約期間や法的な制約に関わらず即時辞任を要求した。

長期離脱後にチームを率いたこの名将を、この内容でそのまま起用するのは到底許せないと主張。「アンチェロッティが招いた大失敗と恥辱の後で、彼が代表監督であり続けるのはあり得ない。契約書を破り捨て、『訴えてみろ』と突きつけるつもりだ」と断じた。