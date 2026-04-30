「芝生の戦い」――アーセナルは、ディエゴ・シメオネ監督の「黒魔術」を疑い、アトレティコ・マドリード戦直前にUEFAに緊急要請を行った。

アーセナルはマドリードでの欧州戦直前、UEFAにピッチの正式検査を要請した。これは、アウェーチームを混乱させる手段を弄するディエゴ・シメオネ率いるチームへの警戒心から生まれた異例の措置だ。

ジャーナリストのギレム・バラゲ氏によると、試合前の視察でピッチの状態に不満を持ったアーセナルは、芝の高さが規定に合うか確認するためUEFAに測定を求め、公式規定への適合を確認した。