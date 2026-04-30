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「芝生の戦い」――アーセナルは、ディエゴ・シメオネ監督の「黒魔術」を疑い、アトレティコ・マドリード戦直前にUEFAに緊急要請を行った。
アーセナルファンがUEFAの介入を求める
アーセナルはマドリードでの欧州戦直前、UEFAにピッチの正式検査を要請した。これは、アウェーチームを混乱させる手段を弄するディエゴ・シメオネ率いるチームへの警戒心から生まれた異例の措置だ。
ジャーナリストのギレム・バラゲ氏によると、試合前の視察でピッチの状態に不満を持ったアーセナルは、芝の高さが規定に合うか確認するためUEFAに測定を求め、公式規定への適合を確認した。
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シメオネが「黒魔術」と非難される
「キックオフ1時間前、芝の長さを巡るトラブルがありました」とバラゲ氏はCBSスポーツで語った。「アーセナルのグラウンドスタッフは『芝が長すぎる』と主張し、UEFAに測定を要求。彼らはシメオネ監督が何か策謀しているのではないかと疑ったのです」
チャンピオンズリーグで疑われた前例があるアトレティコへの不信は、全くの誤解ではなかった。バラゲは結末をこうまとめた。「やがてUEFAは『実際は26ミリだ』と発表した。制限は30ミリで、21から30の範囲内だから問題ない。バルセロナ戦のときと同じだ。」
バルセロナとトッテナムは以前、苦戦を強いられていた。
メトロポリターノのピッチに不満を表明したのはアーセナルが初めてではない。大会序盤、バルセロナのアウェー戦ではハンス・フリック監督がUEFA担当者と話し合う姿が見られた。バルセロナは芝が長すぎてパスが鈍ると感じていた。
トッテナムも散水過多でプレーしづらいと指摘した。だがアトレティコは、マドリードの気候に合わせて最適な状態を保っていると反論している。
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試合は引き分けに終わった
試合前のピッチを巡る攻防が激しい肉弾戦を呼び込み、アルテタ監督率いるチームは第1戦を1-1の引き分けで終えた。ヴィクトル・ジョケレスがPKで先制したが、後半早々にジュリアン・アルバレスが同点PKを奪取した。
アーセナルはピッチがシメオネ監督の戦術に有利だったと感じていても、マドリードを後にした時点で試合は五分だ。第2戦のエミレーツではピッチが速くなると見込まれ、決勝を目指すアルテタ監督は自チームのスタイルに合うと期待するだろう。