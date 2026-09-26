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「良くない！」。カルロ・アンチェロッティ監督、オーストラリアと劇的な1-1ドローに終わった後、「難しい」ピッチに憤り
タウンズビルで土壇場のドラマ
ブラジルとオーストラリアは金曜夜、クイーンズランド・カントリー・バンク・スタジアムで激しい攻防の末、1-1で引き分けた。ブラジルは試合最後のプレーでラヤンが劇的なヘディング弾を決めて勝ち点1をもぎ取り、ネストリー・イランクンダが68分に決めた見事なFKを帳消しにした。
ただ、試合後の話題はすぐにピッチ状態の悪さに集中した。両チームは試合を通して滑りやすく荒れていくピッチに苦しみ、足元が定まらない場面が続いた。
- AFP
アンチェロッティ、厳しいコンディションを非難
ブラジル代表のアンチェロッティ監督は、試合終了直後に厳しいコンディションについて素早く言及した。オーストラリアの組織立った守備を称賛した一方で、このイタリア人指揮官はピッチ状態について率直に語った。
「（ピッチは）良くなかった」と、アンチェロッティ監督は『ESPN』が伝えたコメントで認めた。「このピッチは、このようなピッチでプレーするのは難しかった。次の試合では、より良いピッチになることを願っている」
オーストラリア代表のポポヴィッチ監督も相手指揮官の見解に同意したが、こうしたピッチは自チームにとって不運ながら現実の一部でもあると示唆した。
「相手がブラジルだから、あのピッチを見れば、もちろん満足しないだろう。ただ、私は多くの予選の試合で見てきたピッチに満足したことはないし、その後に誰かがそれについて話しているのを聞いたこともない」と説明した。
「そういうものだ」
オーストラリア代表MFジャクソン・アーヴァインは、もどかしいコンディションが理想的とはほど遠かった一方で、自分たちのチームはそうした難しさに慣れていると述べた。
「そういうものだ」とアーヴァインは語った。「アジアでプレーしていれば、こうした状況に慣れていないわけではない。ここの芝とかなり似たようなピッチで戦うこともある。個人的にはフラストレーションのたまる場面がいくつかあって、理想的ではなかった。でも、そういうものだ。条件は両チームにとって同じだからね」
- AFP
両チームにとって、ブリスベンでの再戦が待っている
両国は今後、ブリスベンへ移動し、来週火曜日にラング・パークで再び対戦する。両監督とも、プレー面が大幅に改善されることを切実に願っているはずだが、この会場では直近で金曜夜にNRLのプレリミナリーファイナルが開催されていた。
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