ブラジル代表のアンチェロッティ監督は、試合終了直後に厳しいコンディションについて素早く言及した。オーストラリアの組織立った守備を称賛した一方で、このイタリア人指揮官はピッチ状態について率直に語った。

「（ピッチは）良くなかった」と、アンチェロッティ監督は『ESPN』が伝えたコメントで認めた。「このピッチは、このようなピッチでプレーするのは難しかった。次の試合では、より良いピッチになることを願っている」

オーストラリア代表のポポヴィッチ監督も相手指揮官の見解に同意したが、こうしたピッチは自チームにとって不運ながら現実の一部でもあると示唆した。

「相手がブラジルだから、あのピッチを見れば、もちろん満足しないだろう。ただ、私は多くの予選の試合で見てきたピッチに満足したことはないし、その後に誰かがそれについて話しているのを聞いたこともない」と説明した。