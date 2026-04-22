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「良いニュースではない」――アーセナルのレジェンドが、トッテナムにプレミアリーグからの「衝撃的な」降格を避けたい理由を語る
デ・ゼルビの残留をかけた戦い
チャンピオンシップ降格へ転落し続けるトッテナム・ホットスパー・スタジアムは、状況が深刻化している。新監督ロベルト・デ・ゼルビはイゴール・トゥドルからチームを引き継いだが、結果はまだ好転していない。
2026年に入ってからリーグ戦未勝利で、古巣ブライトンとの試合でも終盤に追いつかれ2-2の引き分け。残留争いで貴重な勝ち点2を逃した。
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降格圏を争うダービーマッチ
多くのアーセナルファンは、降格圏に沈むトッテナムを見て喜んでいる。しかし、元カメルーン代表DFローレンは、北ロンドン・ダービーがなくなればアーセナルにもリーグ全体にも損失だと語る。
「アーセナルファンとして、毎シーズン必ず見たいのはトッテナムとのノース・ロンドン・ダービーだ」とローレンはCasinoWizardに語った。「毎シーズン最大のライバルと戦えるのは良いことだ。 トッテナムが降格するのは、アーセナルファンにもプレミアリーグ全体にも良くない。彼らと対戦し、打ち負かすのは良いことであり、その状態が続くことを望んでいる。トッテナムの降格はリーグに大きな衝撃を与えるだろうが、できれば残留して来シーズンも勝ち点を奪いたい。」
優勝争い vs 残留争い
下位を気にしながら戦うトッテナムとは対照的に、アーセナルは首位争いに集中している。ミケル・アルテタ率いるチームは現在、マンチェスター・シティに3ポイント差をつけている。しかし、ペップ・グアルディオラ率いるシティはエティハド・スタジアムでの2-1勝利を含め、まだ消化試合が1試合残っている。
20年ぶりのリーグ優勝という重圧がかかる中、結果に関わらずアルテタが最適任者だとローレンは断言する。 「アルテタの解任やアーセナルがタイトルを獲れないという話はもうやめるべきだ」と彼は付け加えた。「私はそう思わない。なぜならアーセナルはプレミアリーグを制すると信じているからだ。私は前向きで自信もある。マンチェスター・シティに負けたからといって優勝争いが終わったわけではない。シティが優れていたわけでも、今優れているわけでもない。彼らはただチャンスをものにしただけだ」
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スパーズを救うための5試合
プレミアリーグ残り5試合となり、デ・ゼルビ率いるトッテナムに失敗の余裕はなくなった。イタリア人監督は、ウルブズ戦を前に選手に前向きさを求め、「ネガティブな人間には時間がない」と警告した。
それでもデ・ゼルビは残留できると断言。「残り5試合、15ポイント獲得の可能性があり、このチームなら5連勝できる」と語った。