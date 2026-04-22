下位を気にしながら戦うトッテナムとは対照的に、アーセナルは首位争いに集中している。ミケル・アルテタ率いるチームは現在、マンチェスター・シティに3ポイント差をつけている。しかし、ペップ・グアルディオラ率いるシティはエティハド・スタジアムでの2-1勝利を含め、まだ消化試合が1試合残っている。

20年ぶりのリーグ優勝という重圧がかかる中、結果に関わらずアルテタが最適任者だとローレンは断言する。 「アルテタの解任やアーセナルがタイトルを獲れないという話はもうやめるべきだ」と彼は付け加えた。「私はそう思わない。なぜならアーセナルはプレミアリーグを制すると信じているからだ。私は前向きで自信もある。マンチェスター・シティに負けたからといって優勝争いが終わったわけではない。シティが優れていたわけでも、今優れているわけでもない。彼らはただチャンスをものにしただけだ」