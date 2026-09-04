ASモナコ副キャプテンのエリック・ダイアーが、パルク・デ・プランスで行われるパリ・サンジェルマンとのリーグ・アン次戦を前にメディア対応を行った。イングランド人DFは今季の公式戦4試合すべてに先発し、センターバックの相棒サディブ・サネとともに4連勝に貢献している。

PSGの直近のリーグ戦結果にもかかわらず、ダイアーは王者が脆弱だとの見方を退け、相手への敬意は変わらないと強調した。

「正直、パリ・サンジェルマンのようなチームと対戦するのに良いタイミングなど存在しないと思う。ここ2年間で世界最高のチームについて話しているのであって、ワールドクラスの選手がそろい、世界でも屈指の監督が率いている」とダイアーは述べた。