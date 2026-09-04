Jonathan Moscrop
翻訳者：
「良いタイミングなんて決してない！」。エリック・ダイアーがモナコ戦を前に、PSGについて率直に語った。
ダイアー、PSG戦へ準備整う
ASモナコ副キャプテンのエリック・ダイアーが、パルク・デ・プランスで行われるパリ・サンジェルマンとのリーグ・アン次戦を前にメディア対応を行った。イングランド人DFは今季の公式戦4試合すべてに先発し、センターバックの相棒サディブ・サネとともに4連勝に貢献している。
PSGの直近のリーグ戦結果にもかかわらず、ダイアーは王者が脆弱だとの見方を退け、相手への敬意は変わらないと強調した。
「正直、パリ・サンジェルマンのようなチームと対戦するのに良いタイミングなど存在しないと思う。ここ2年間で世界最高のチームについて話しているのであって、ワールドクラスの選手がそろい、世界でも屈指の監督が率いている」とダイアーは述べた。
- Getty Images Sport
ハイブリッドシステムにおける戦術面の焦点
ディアーは、流動的な攻撃構造を持つパリ・サンジェルマンを封じるために必要な戦術的調整について強調した。センターバックの同選手は、ライン間を漂う機動力のある相手を追う上で、最終ライン全体でのコミュニケーションが重要になると力説した。
モナコはオリンピック・マルセイユに2-0で印象的な勝利を収め、この一戦に臨む。チームには強い勢いがもたらされている。
「彼らはハイブリッドなシステムの中で非常に多く動く」とディアーは説明した。「自分たちにとって重要なのは、主にそうした絶え間ない動きを管理し、うまくコミュニケーションを取りながら、全員で対処することだ」
フィリペ・ルイス監督への称賛
ディアーはフィリペ・ルイス監督に非常に満足していることを明かし、その戦術的原則と現場で積極的に関わるマネジメントスタイルを称賛した。このDFは、トレーニング場で日々ブラジル人指揮官から学べることを大いに楽しんでいると述べた。
フィリペ・ルイスのやり方は短期間でロッカールーム全体に浸透し、シーズン序盤から好結果をもたらしている。
「彼と毎日一緒に仕事ができて本当に楽しい」と、ディアーは明かした。「トレーニングで彼の原則を学び、それを実践し、彼がグループをどうマネジメントしているかを見るのは本当に興味深い。ピッチ上のセッションに彼自身も加わるところも好きだし、彼の下での自分たちのプレーの仕方も気に入っている」
- AFP
副キャプテンとしてのリーダーシップを受け入れる
ディアーは今季、モナコの副キャプテンに任命されたことで、これまで以上の責任を担っている。30歳のDFは、サネやFWパリス・ブルナーを含む若いチームメートの手本となり、助言を与え、日々のトレーニングで基準を示すことに誇りを持っている。
モナコは今季ここまでの完璧なスタートを維持すべく、これまでで最大の試練に臨むため首都へ向かう。
「その責任を担うのは名誉であり、特別なことだ」とディアーは締めくくった。「真剣に受け止めなければならないし、求められていることをやる必要がある。チームのためにそこにいて、選手たちを個人としても集団としても助けることだ」
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