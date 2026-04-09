舞台裏で内部対立？PSGのトップスターが、リヴァプールとのチャンピオンズリーグ戦への出場を拒否した模様

ルイスは1月20日のチャンピオンズリーグ・グループステージのスポルティング戦で軽度の膝の打撲を負った。しかし炎症などの合併症のため、復帰は延期されている。

現在30歳の彼は、パリのクラブで公式戦15試合を欠場しており、復帰時期は依然として不透明だ。ルイス・エンリケ監督は「選手を待つ必要があるが、問題はない。できるだけ早く復帰させようとしている」と語った。

ルイスはエンリケ体制でレギュラーに定着しており、昨秋打撲で数試合欠場した以外、ほとんど怪我で休んでいない。2025/26シーズンは公式戦24試合で2ゴール3アシストを記録している。