フランスのスポーツ紙『レキップ』によると、膝の痛みが残るミッドフィールダーはリスクを避け、自ら出場を辞退した。
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舞台裏で内部対立？PSGのトップスターが、リヴァプールとのチャンピオンズリーグ戦への出場を拒否した模様
この事態はクラブ関係者に疑念を抱かせる見込みだ。クラブが実施した検査では、30歳の選手に後遺症は確認されず、実戦可能な状態との見方が内部で強まっている。
このスペイン代表EURO優勝者は先週金曜のリーグ・アン、トゥールーズ戦でもプレー可能とされたが、ルイス・エンリケ監督は再び招集外とし、今回のリヴァプール戦もメンバーから外れた。
- AFP
ファビアン・ルイスはPSGで負傷し、すでに3ヶ月近く経っている。
ルイスは1月20日のチャンピオンズリーグ・グループステージのスポルティング戦で軽度の膝の打撲を負った。しかし炎症などの合併症のため、復帰は延期されている。
現在30歳の彼は、パリのクラブで公式戦15試合を欠場しており、復帰時期は依然として不透明だ。ルイス・エンリケ監督は「選手を待つ必要があるが、問題はない。できるだけ早く復帰させようとしている」と語った。
ルイスはエンリケ体制でレギュラーに定着しており、昨秋打撲で数試合欠場した以外、ほとんど怪我で休んでいない。2025/26シーズンは公式戦24試合で2ゴール3アシストを記録している。