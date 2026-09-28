対立の核心にあるのは、ペレスがこの20年間のスペインサッカーを規定してきたと考える「組織的腐敗」をめぐる異例の主張だ。 レアル・マドリーの会長はネグレイラ問題を厳しく批判し、次のように宣言した。『ネグレイラ事件における腐敗は組織的なものだ。これは史上最大のスキャンダルである。CTA会長が、こうしたことは忘れられるべきだと言うのを聞かなければならないとは……どうして忘れられるというのか。マドリーの会員たちは、ネグレイラに対する私の戦いを支持している。レアル・マドリーだけが被害者ではない。他のチームも苦しんでいる一方で、常に利益を得ているのはバルサだ』

さらに攻勢を強め、ペレスは欧州サッカーの統括団体を関与させるため、レアル・マドリーが具体的な法的措置を取っていることを明かした。『我々はUEFAに送るための500ページの資料を準備しており、すでに彼らとも話をしている』とレアル会長は警告した。『世界のサッカーで、これに先例はない。UEFAが最終的に介入するか見てみよう。20年以上にわたって金が支払われた腐敗の影の下に、欧州サッカーが置かれたままであることを、彼らは許すことはできない』