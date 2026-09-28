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舌戦激化！ バルセロナが「奪われたタイトル」とネグレイラに関する名誉毀損の主張をめぐり、フロレンティーノ・ペレスを法廷に呼ぶ
バルセロナ、ペレスに対して法的措置へ
スペインの二大クラブの関係は、新たな最低点に達した。マドリードの裁判所が、FCバルセロナとレアル・マドリー会長フロレンティーノ・ペレスの間で和解審理を予定したためだ。この審理は11月25日にマドリードの裁判所で行われる予定で、バルセロナが起こした名誉毀損訴訟における重要な一歩となる。バルセロナは、ペレスが5月の記者会見で行った発言について、正式な撤回を求めている。この会見でペレスは、進行中のネグレイラ調査に関連して、クラブの誠実性に対する痛烈な攻撃を加えていた。
ペレスが審理を欠席するか、ネグレイラに関する自身の主張の撤回を拒否した場合、バルセロナは中傷で刑事告発に踏み切る構えで、両クラブの首脳レベルの緊張はここ数十年で最も高い水準に達している。
- AFP
ネグレイラ疑惑とUEFAの資料
対立の核心にあるのは、ペレスがこの20年間のスペインサッカーを規定してきたと考える「組織的腐敗」をめぐる異例の主張だ。 レアル・マドリーの会長はネグレイラ問題を厳しく批判し、次のように宣言した。『ネグレイラ事件における腐敗は組織的なものだ。これは史上最大のスキャンダルである。CTA会長が、こうしたことは忘れられるべきだと言うのを聞かなければならないとは……どうして忘れられるというのか。マドリーの会員たちは、ネグレイラに対する私の戦いを支持している。レアル・マドリーだけが被害者ではない。他のチームも苦しんでいる一方で、常に利益を得ているのはバルサだ』
さらに攻勢を強め、ペレスは欧州サッカーの統括団体を関与させるため、レアル・マドリーが具体的な法的措置を取っていることを明かした。『我々はUEFAに送るための500ページの資料を準備しており、すでに彼らとも話をしている』とレアル会長は警告した。『世界のサッカーで、これに先例はない。UEFAが最終的に介入するか見てみよう。20年以上にわたって金が支払われた腐敗の影の下に、欧州サッカーが置かれたままであることを、彼らは許すことはできない』
ペレスの「盗まれたタイトル」主張がバルセロナの法的措置を引き起こす
しかし、ペレスは汚職に関する一般的な आरोपにとどまらず、レアル・マドリーが国内タイトルを組織的に奪われてきたと示唆することで攻撃の度合いを強めた。 レアル・マドリー会長は、ネグレイラへの支払いをピッチ上で失ったタイトルと直接結びつけ、「自分がここに来てから何シーズンになるのか分からないが、勝ち取ったのはチャンピオンズリーグ7回とリーグ7回だけだ。本当なら14回でもおかしくない。なぜならリーグ7回分は私から盗まれたからだ」と大胆に述べた。
この衝撃的な主張が、カンプ・ノウ首脳陣にとって決定的な一線となった。ペレスの発言を窃盗と不正の明白な告発と受け止めたバルセロナは、自らのスポーツとしての公正性、歴史的実績、そして獲得タイトルを法廷で守るため、司法介入を求めて迅速に動いた。
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バルセロナの断固たる組織的対応
バルセロナのラファエル・ユステ副会長は、ペレスの発言をチームを不安定化させるための策略だと非難し、次のように述べた。「彼は我々を不安定化させるために卑劣な手段に訴えた。我々は法廷で会うことになる。バルサという名前、このエンブレムは誰にも汚させない。我々自身で守る。勝つための材料はすべてそろっているので、彼らを追及する。情けないことだった」
クラブは6月に実際にこれを実行に移し、公式声明を発表した。「バルセロナは、本日、刑法第205条に基づく中傷罪に関する告訴の提起に先立つ義務的な和解請求を、レアル・マドリーの会長フロレンティーノ・ペレス氏に対して提出したことをお知らせする。今回の訴訟の目的は、ペレス氏が虚偽であると知りながら行った特定の発言を撤回させることにある。万が一、この請求が適切に受け入れられない場合、FCバルセロナは相当する刑事告訴の提出に進む」
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