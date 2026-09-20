ボルシア・ドルトムントのロッカールームのリーダーたちは、VfBシュトゥットガルトに1-0で競り勝ち、国内での完璧なスタートを維持したことに大きな満足感を示した。MHPArenaでは後半のマクシ・バイアーの一撃が決勝点となり、BVBのリーグ4連勝を決めた。

スポーツディレクターのオレ・ブック、DFヴァルデマル・アントン、そして得点者のバイアーはそろって、プレッシャー下でのチームの成熟ぶりを称賛した。

この勝利により、ボルシアはブンデスリーガ首位でインターナショナルブレークに入ることが決まった。



