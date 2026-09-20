Sportfoto Rudel
翻訳者：
興行面でもBVBだ！ アントンとブークが堅守を称賛、FWバイアーはダービー決勝弾でジョブに感謝
BVB関係者が敵地での激闘の勝利に反応
ボルシア・ドルトムントのロッカールームのリーダーたちは、VfBシュトゥットガルトに1-0で競り勝ち、国内での完璧なスタートを維持したことに大きな満足感を示した。MHPArenaでは後半のマクシ・バイアーの一撃が決勝点となり、BVBのリーグ4連勝を決めた。
スポーツディレクターのオレ・ブック、DFヴァルデマル・アントン、そして得点者のバイアーはそろって、プレッシャー下でのチームの成熟ぶりを称賛した。
この勝利により、ボルシアはブンデスリーガ首位でインターナショナルブレークに入ることが決まった。
ブックとアントンが際立つ守備の優れた統制力を示す
ミックスゾーンで取材に応じたスポーティング・ディレクターのオーレ・ブックは、強敵のホーム相手に勝ち点3を手にできた要因として、両ペナルティーエリア内での高い効率性を強調した。DFヴァルデマー・アントンもこれに同調し、前回のシュトゥットガルト遠征と比べて試合のコントロールが大幅に改善されたと指摘した。
両者はまた、昨季に築いた守備の形が引き続きクリーンシートにつながっているとも述べた。
ブックは「拮抗した試合だったが、最終的には自分たちの高い効率性と、ボックス内でのより強固な守備が勝利をもたらした」と語った。アントンは「昨季のここでの試合と比べて、はるかにコントロールして戦えたし、守備面でもほとんど何も許さなかった」と付け加えた。
バイアー、見事な決勝アシストを決めたパスでベリンガムを称賛
決勝点を挙げたマクシ・バイアーは、終盤にシュトゥットガルトの守備をこじ開ける前に、規律ある守備のゲームプランを遂行したチームメートたちを称賛した。FWは、途中出場のジョーブ・ベリンガムにも感謝を示し、ゴール前へ送られた低いボールが自身の簡単なフィニッシュにつながったと語った。
バイアーは、90分を通して無失点を守ることがドルトムントの最優先事項だったと強調した。
「何よりもまず、ここシュトゥットガルトでクリーンシートを達成しなければならなかったし、僕たちはそれを見事にやってのけた」とバイアーは話した。「ジョーブのパスは素晴らしかった。FWにとっては、ありがとうと言うだけでいいほど嬉しいことはない」
代表ウイーク前に完璧な勢いへ
この勝利により、国内サッカーが次の代表ウインドーで中断に入る中、ドルトムントは最高の状態でその期間を迎えることになった。選手とスタッフは、復帰後に30日間で9試合という過密日程に臨む前に、この勢いを味わいたいとの思いを口にした。
アントンは、落ち着いたパフォーマンスを見せたチームは、この祝福に十分値すると締めくくった。
BVBは10月9日、ホームでのブンデスリーガ再開戦でヴェルダー・ブレーメンと対戦する。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。