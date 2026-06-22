興味深い詳細が判明：レバークーゼンの超新星ケネット・アイヒホルンは2役を兼任か？

「私たちは家族と以前から知り合いでした。それが交渉で大きな強みとなりました。彼らは昨年も訪問し、バイエル04の動向を注視し、ユースやプロ部門のスタッフと良好な関係を築いていました」とロルフェスは『Bild』紙に語った。 「クラブ全体がケネットの獲得に全力で取り組み、その姿勢が家族にも響きました。両親も『とても特別なこと』と話しています」

アイヒホルンにとっても、レバークーゼンでの役割は特別になる。彼は選手として移籍するだけでなく、そこでインターンシップも行う予定だ。

ロルフェスは「ケネットは専門高校卒業後、1年間の実習が必要で、当クラブで行う予定です。彼の両親もベルリンから移住します」と『ビルト』紙に語った。