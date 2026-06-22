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Kennet EichhornGetty Images

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興味深い詳細が判明：レバークーゼンの超新星ケネット・アイヒホルンは2役を兼任か？

ブンデスリーガ
レヴァークーゼン 対 ハンブルガーSV
レヴァークーゼン
ハンブルガーSV

6月10日、今夏最もスリリングな移籍劇が幕を閉じた。その夜、バイエル・レバークーゼンはドイツサッカー界で最も有望な若手選手とされるケネット・アイヒホルンを獲得したと発表した。

16歳の選手が国内外の強豪クラブを抑え、当クラブへ加入した経緯が明らかになった。

  • ビルト』紙によると、アイヒホルンの移籍は数か月にわたる共同プロジェクトで、レバークーゼンの複数関係者が彼の家族と緊密に連絡を取っていた。同選手はヘルタ・ベルリンで育成され、2025年8月、16歳の誕生日を目前に2. ブンデスリーガでプロデビューした。

    プロサッカー部門ディレクターのキム・ファルケンベルク、ユースチーム編成担当のベルント・コルジニエッツ、連絡担当コーチのマルクス・ダウンが中心となった。さらに、新監督カルレス・マルティネスとスポーツ部門代表サイモン・ロルフェスとの面会が移籍の決め手となった。

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  • VfL Wolfsburg v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    プロ選手兼インターン：アイヒホルン、バイエルで兼任へ

    「私たちは家族と以前から知り合いでした。それが交渉で大きな強みとなりました。彼らは昨年も訪問し、バイエル04の動向を注視し、ユースやプロ部門のスタッフと良好な関係を築いていました」とロルフェスは『Bild』紙に語った。 「クラブ全体がケネットの獲得に全力で取り組み、その姿勢が家族にも響きました。両親も『とても特別なこと』と話しています」

    アイヒホルンにとっても、レバークーゼンでの役割は特別になる。彼は選手として移籍するだけでなく、そこでインターンシップも行う予定だ。

    ロルフェスは「ケネットは専門高校卒業後、1年間の実習が必要で、当クラブで行う予定です。彼の両親もベルリンから移住します」と『ビルト』紙に語った。

  • Kennet Eichhorn Hertha BSCGetty Images

    プレミアリーグとブンデスリーガのトップ選手たちがアイヒホルンに注目

    イングランドの名門マンチェスター・シティやリヴァプールFC、バイエルン・ミュンヘン、ボルシア・ドルトムント、RBライプツィヒもこのベルリンの逸材に関心を示していた。最終的にはバイエルかRBライプツィヒへの移籍が決まったようだ。

    ベルリンでは、昨季ヘルタでリーグ17試合に出場し2.ブンデスリーガ史上最年少得点をマークしたアイヒホルンは、2029年まで契約を残していた。

    レバークーゼンとの契約は2031年までで、年俸約250万ユーロ。移籍金は約1000万ユーロだったと報じられている。