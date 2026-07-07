結局、ナゲルスマンは人事問題のコミュニケーションで失敗した。 「残念ながら、ユリアンはワールドカップ前も大会中も、長らく享受していた『信頼』を失ってしまった。それは少し不公平だ」とフェラーは語った。代表監督の決定と発表の仕方でチーム内に不和が生じ、最終的には協力関係を続ける「基盤が失われた」という。

チーム宿舎への批判については「最終的な順位次第だ。宿舎には一切文句を言わせない」と一蹴し、「トレーニング環境は最高だった」と強調した。番狂わせを起こしたノルウェー代表はすぐ近くに滞在し、ドイツ代表のように決勝トーナメント1回戦で敗退することはなかった。