ドイツサッカー連盟（DFB）のスポーツディレクターは、フランクフルト・アム・マインでの合同インタビューで「彼を獲得できたのは幸運だったとしか言わない」と語った。インタビューには『kicker』『Funke Mediengruppe』『Frankfurter Rundschau』『Süddeutscher Zeitung』『ARD』『Bild』が参加した。
Getty Images
翻訳者：
「自転車に乗るレナの不吉な写真は事態を悪化させた」とルディ・フェラーは、ユリアン・ナーゲルスマンが信頼を大きく失った経緯を語った。
結局、ナゲルスマンは人事問題のコミュニケーションで失敗した。 「残念ながら、ユリアンはワールドカップ前も大会中も、長らく享受していた『信頼』を失ってしまった。それは少し不公平だ」とフェラーは語った。代表監督の決定と発表の仕方でチーム内に不和が生じ、最終的には協力関係を続ける「基盤が失われた」という。
チーム宿舎への批判については「最終的な順位次第だ。宿舎には一切文句を言わせない」と一蹴し、「トレーニング環境は最高だった」と強調した。番狂わせを起こしたノルウェー代表はすぐ近くに滞在し、ドイツ代表のように決勝トーナメント1回戦で敗退することはなかった。
- AFP
「写真の衝撃と力」は過小評価されていた
フェラー氏は「写真の衝撃と影響力」を過小評価していたと認め、「レナが自転車に乗っているあの不吉な写真が、事態を悪化させた」と指摘した。彼が言及したのは、ワールドカップ期間中、ナゲルスマン監督の妻がトレーニングのために自転車に乗っている姿が写真に写っていたことだ。「しかし、だからといってパラグアイ戦でPKを3本も外したわけではない」
3大会連続の早期敗退は「偶然ではない。特定のポジションでは、我々はもはや絶対的な世界クラスではない。改善が必要だ」と指摘した。DFBとの契約を2028年まで続けるフェラーは、希望する代表監督ユルゲン・クロップと共にこの課題に取り組む。
ユリアン・ナーゲルスマンの監督経歴
期間 チーム 2016年 - 2019年 1899ホッフェンハイム 2019年 - 2021年 RBライプツィヒ 2021年 - 2023年 FCバイエルン 2023年 - 2026年 ドイツ
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