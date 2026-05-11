フランスの新聞『レキップ』のインタビューで、23歳の選手はSGEでの苦しい時期を振り返り、フランクフルト首脳陣への皮肉も漏らした。
Getty Images
翻訳者：
自身をリオネル・メッシに例える彼。SGEの失敗作がアイントラハト・フランクフルトを痛烈に批判した。
ワヒは「アイントラハトでは長期定着に必要なサポートが足りなかった。ドイツでは言葉が通じず、別世界だった。1年で先発4回、短い出場が数回だけ。リオネル・メッシでも時間が必要だ」と語った。
前監督のディノ・トッポモラーも彼に十分な信頼を寄せなかった。前プレシーズンで得点を挙げたにもかかわらず、クラブはジョナサン・ブルカートを獲得し、監督はその新戦力を起用した。
加入前のオリンピック・マルセイユでも同じで、「21歳のとき4か月しか証明する時間がなく、短すぎた」と振り返る。ワヒは「この2クラブでは時間とチャンスが足りなかった。チャンスが来れば活かす」と語った。
ワヒ、アイントラハト・フランクフルトで期待外れ
ワヒは2025年1月、移籍金2600万ユーロでマルセイユからSGEに移籍したが、1年間で25試合（1得点3アシスト）にとどまり、定着できなかった。
今冬の移籍市場でフランクフルトはワヒをフランス・OGCニースへ再レンタル。ニースではリーグ・アンの降格圏に沈むチームながら、公式戦16試合で7ゴール2アシストをマークし、潜在能力を示した。
レンタル契約はシーズン終了までで、その後はアイントラハトに復帰する予定だ。しかし、フランクフルトが2000万ユーロ以上のオファーを受ければ放出する可能性もあると伝えられている。