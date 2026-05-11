自身をリオネル・メッシに例える彼。SGEの失敗作がアイントラハト・フランクフルトを痛烈に批判した。

ワヒは「アイントラハトでは長期定着に必要なサポートが足りなかった。ドイツでは言葉が通じず、別世界だった。1年で先発4回、短い出場が数回だけ。リオネル・メッシでも時間が必要だ」と語った。

前監督のディノ・トッポモラーも彼に十分な信頼を寄せなかった。前プレシーズンで得点を挙げたにもかかわらず、クラブはジョナサン・ブルカートを獲得し、監督はその新戦力を起用した。

加入前のオリンピック・マルセイユでも同じで、「21歳のとき4か月しか証明する時間がなく、短すぎた」と振り返る。ワヒは「この2クラブでは時間とチャンスが足りなかった。チャンスが来れば活かす」と語った。