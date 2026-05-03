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Christian Guinin

翻訳者：

自身の将来に「根本的な不安」を抱えるFCバルセロナのトップスター。今夏、チームを去るのか？

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ハフィーニャ

FCバルセロナは、攻撃の要ラフィーニャの退団危機に直面している。

バルセロナを拠点とする新聞『スポルト』によると、29歳のブラジル人選手はここ数週間、自己省察の時期を過ごし、自身の将来に根本的な疑問を抱いたという。

  • ラフィーニャはすでにクラブに去就の意思を伝えている。来シーズンもバルセロナでプレーするかは不透明だ。懸念はクラブではなく、選手自身の個人的な事情による。

    昨季は29歳ながらバロンドール候補に挙げられたが、今季は怪我などで調子を落としている。太もも負傷で31試合の出場にとどまったが、19得点8アシストをマークした。

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  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    バルセロナはラフィーニャに残留を説得している。

    契約は2028年6月30日まであり、今夏に移籍すればバルセロナは移籍金を得る。サウジアラビアの複数クラブが関心を示している。

    ただ、クラブは退団を急いでおらず、残留を説得したい考えだ。ハンス・フリック監督の下、彼は依然として重要な役割を担っている。内部では説得成功を確信している。

    昨日土曜のCAオサスナ戦（2-1）では、ラフィーニャは3月末以来久々にベンチ入りしたが、出場はなかった。来週日曜のレアル・マドリードとのクラシコで復帰し、チームはそこでリーグ優勝を決めたい考えだ。

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