自身の将来に「根本的な不安」を抱えるFCバルセロナのトップスター。今夏、チームを去るのか？

契約は2028年6月30日まであり、今夏に移籍すればバルセロナは移籍金を得る。サウジアラビアの複数クラブが関心を示している。

ただ、クラブは退団を急いでおらず、残留を説得したい考えだ。ハンス・フリック監督の下、彼は依然として重要な役割を担っている。内部では説得成功を確信している。

昨日土曜のCAオサスナ戦（2-1）では、ラフィーニャは3月末以来久々にベンチ入りしたが、出場はなかった。来週日曜のレアル・マドリードとのクラシコで復帰し、チームはそこでリーグ優勝を決めたい考えだ。