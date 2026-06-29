ハイライト映像を作るには、十分な数のハイライトシーンが必要だ。単なる1つの瞬間ではなく、それらが集まったものにならなければならない。重要な試合のたびに、セルジーノ・デストは専門会社に依頼し、クリップを編集して世界に向けて投稿している。その中心にあるのはいつも「喜び」だ。

それは彼がディフェンダーの足元を翻すたびに湧き上がる感情だ。相手チームを圧倒したと確信した瞬間に全身を駆け巡る高揚感だ。そして、彼はその感情を視聴者全員に共有したいと願っている。なぜなら、そんな感情を呼び起こせる選手が今は少ないからだ。デストがピッチに立つとき、彼はいつも「ショー」を披露することを目標にする。その心構えは、ワールドカップの舞台でも変わらない。

パラグアイ戦とオーストラリア戦の勝利後、彼のハイライトは尽きなかった。華麗なドリブル、爆発的なスピード、巧みなフリック、試合の流れを変えるワンツー。すべてが映像に収められた。大舞台でもデストはデストだ。どんな場面でもスタイルは変わらない。

「今は自由を感じている」と米国代表DFは『Scuffed Podcast』で語った。「挑戦してボールを失っても、失っただけ。失わなければ自分のプレーができる。だから『失ったらどうする？』と考えなくて済むんだ」

PSVのスターは、マウリシオ・ポチェッティーノ監督から与えられたかつてない自由を存分に生かしている。自分らしいスタイルでプレーし、USMNTがノックアウトステージの難局に備える今、チームが喜びを長く保つうえで彼の存在は不可欠だ。

「僕はいつも攻撃するのが好きなんです。このやり方なら、もう少しだけ攻撃に専念できるんです」とデストは語った。