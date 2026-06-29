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Sergino Dest GFXGOAL
Ryan Tolmich

翻訳者：

「自由を感じている」――セルジーノ・デストは、ポチェッティーノ監督が攻撃力を引き出した米国代表の切り札だ。

Analysis
アメリカ合衆国
セルジーニョ・デスト
特集＆コラム
アメリカ合衆国 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ワールドカップ

この25歳のようなプレースタイルの選手はもはやごくわずかであり、ポチェッティーノ監督は彼に恐れずに攻撃できる役割を与えている。

ハイライト映像を作るには、十分な数のハイライトシーンが必要だ。単なる1つの瞬間ではなく、それらが集まったものにならなければならない。重要な試合のたびに、セルジーノ・デストは専門会社に依頼し、クリップを編集して世界に向けて投稿している。その中心にあるのはいつも「喜び」だ。

それは彼がディフェンダーの足元を翻すたびに湧き上がる感情だ。相手チームを圧倒したと確信した瞬間に全身を駆け巡る高揚感だ。そして、彼はその感情を視聴者全員に共有したいと願っている。なぜなら、そんな感情を呼び起こせる選手が今は少ないからだ。デストがピッチに立つとき、彼はいつも「ショー」を披露することを目標にする。その心構えは、ワールドカップの舞台でも変わらない。

パラグアイ戦とオーストラリア戦の勝利後、彼のハイライトは尽きなかった。華麗なドリブル、爆発的なスピード、巧みなフリック、試合の流れを変えるワンツー。すべてが映像に収められた。大舞台でもデストはデストだ。どんな場面でもスタイルは変わらない。

「今は自由を感じている」と米国代表DFは『Scuffed Podcast』で語った。「挑戦してボールを失っても、失っただけ。失わなければ自分のプレーができる。だから『失ったらどうする？』と考えなくて済むんだ」

PSVのスターは、マウリシオ・ポチェッティーノ監督から与えられたかつてない自由を存分に生かしている。自分らしいスタイルでプレーし、USMNTがノックアウトステージの難局に備える今、チームが喜びを長く保つうえで彼の存在は不可欠だ。

「僕はいつも攻撃するのが好きなんです。このやり方なら、もう少しだけ攻撃に専念できるんです」とデストは語った。

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    支配を目指す

    米豪戦を前に、デストは「あなたを除き、米国代表で最も1対1のドリブルが得意な選手は？」と問われた。

    デストは笑いながら「クリスチャン・プリシッチかな」と答えた。「彼は1対1が本当に上手い」。一瞬言葉を切ったが、付け加えるのをやめ、「やっぱりプリシッチで」と言った。

    特にプリシッチが欠場したオーストラリア戦では、デストはその実力を十分に示した。統計上は成功したドリブルは2回だけだった。 だが、観戦した者なら誰もが、それ以上だったと知っている。オーストラリア戦ではディフェンダーを翻弄し、チーム最多のシュートを放った。ウェストン・マッケニーと右サイドで連係し、混乱を巻き起こした。躊躇も恐れもなく、ただ目の前の相手を抜き去りたいという意欲だけがあった。

    ボールを持ったら、目の前の選手を抜き、さらに次の選手も抜くと分かっている」と昨秋GOALに語った。「自信がある。マークされても、必ず抜き去る。 そういう瞬間が大好きだ。子供の頃や、憧れの選手たちのYouTube動画が頭に浮かぶ。ロナウジーニョ、ロナウド、ロビーニョ、ネイマール、アドリアーノ……ブラジル代表のテクニック派だ。

    「選手を抜き去ることは、このスポーツでできる最も美しいことだと思う。それを華麗に決めること――それこそが、誰もが観ていて楽しめる瞬間なんだ」

    パラグアイ戦ではさらに鋭さを増した。DFをかわし、一度スピードを落としてから再びかわす連続技も見せた。意図的かどうかは本人しか知らないが、プレーに没頭し、楽しんでいたことは明らかだった。この試合では4回のドリブルを成功させ、最終ラインへ5本のパスを送った。

    パラグアイ戦後、彼は「僕たちは常にそうしたい。支配していれば、いつでもできる」と話した。

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  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    数字

    デストはグループステージで90分あたりの成功ドリブル数が全選手中8位タイ。彼の圧倒的な存在感は、試合を観た者なら誰もが感じている。

    彼より上位の選手たちは、いずれもチームの攻撃の要だ。部門トップのスペイン代表ラミン・ヤマルのドリブルは群を抜く。コートジボワールのアマド・ディアロ、キュラソーのタヒス・チョン、アルジェリアのイブラヒム・マザ、ドイツのジャマル・ムシアラもデストをわずかに上回り、それぞれが攻撃の軸となっている。

    一方、デストは攻撃の要ではない。

    これは意図的なものだ。3試合を終えた時点で、米国代表はペナルティエリア内でのタッチ数5位、ポゼッション率10位だが、ウルグアイ戦の50対50の接戦が数字を左右している。3試合を通じて、米国代表は波状攻撃を展開してきた。デストは、慣れ親しんだ位置から少し異なる角度で攻撃を仕掛ける、その波の一つである。

    デストは「今のチームの相性は本当に良い」と語る。「全員が自信を持っていて、この戦術を信じている。もちろん、それには時間がかかるものだが、[ポチェッティーノ監督には]その時間がある。だから、今こそ自分たちの真価を示すのに最適な段階にあると思う」

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    別の役割

    長年にわたり、デストの価値はフルバックとして攻撃に参加する能力で定義されてきた。彼は左右どちらのサイドでもプレーでき、常に強力な武器であり続けている。 何よりも、彼の真価は攻撃面で試合に決定的な影響を与えられる点にある。それが2020年にバルセロナと契約した理由であり、2026年の現在、攻撃的なリーグとして知られるエールディヴィジで彼が最も危険な武器の一人である理由でもある。

    米国代表合宿の序盤、デストは自分を「ウイングバック」と位置づけた。これに対し、キャプテンのティム・リームは冗談交じりに反論した。

    「セルジュは右ウインガーだ」とリームは言った。「ビデオを見ると、彼はウイングバックのようにプレーしていたが、本来もっと高い位置にいてほしかった」

    これが今回のW杯でのデストの役割だ。よりウインガーとして前線へ押し上げることを求められている。その背後では、米国代表はアレックス・フリーマンを右サイドバック兼第3センターバックとして配置し、カバー役を担わせている。これにより、デストは攻撃で自由に動き回れる。

    デストはフリーマンについて「右サイドでは良いコンビネーションができている」と語った。 「彼とプレーするのは楽しい。彼は強くて、背が高くて、速くて、守備も上手い。時々ポジションを交換できるのも良い。僕がそのサイドにいるときは、下がって彼とポジションを交換できるから、よりダイナミックになって相手は守りにくくなる。」

    とはいえ、デストが実際に下がることはほとんどない。高い位置へどんどん押し上げ、守備の責任を最小限に抑えつつ、攻撃で最大限の脅威を生み出している。

    「僕の最大の強みは攻撃力だと誰もが知っているので、ピッチの上の方でプレーするスペースと自由度が少し増すんです」と彼は語った。「よりリスクを冒して、チームが2対1の状況や得点チャンスを作り出すのを助けることができます。このポジションは気に入っていますし、監督やチームが必要とする場所ならどこでもプレーします」

    次のラウンド32、ボスニア・ヘルツェゴビナ戦で彼がどこで起用されるかはまだ不明だが、米国がさらに大きな挑戦に備える中で、彼の出番は必ず訪れるだろう。

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    証明すべき点

    デストは2022年、オランダ戦で75分間プレーし、母国相手に敗れた。力及ばず夢は絶たれたが、貴重な経験となった。

    「ノックアウトステージはいつだって難しいものです」と彼は語った。「たった1試合ですから、何が起こるか予測がつきません。相手はボスニアです。彼らと対戦したことは一度もないので簡単ではありませんが、今の我々は以前とは違うチームだと思います。 ここ数年でチームは大きく成長し、この大会の序盤でも示せたと思う。相手も厳しい試合になると理解しているはずだ。

    「僕たちは少し年を取り、経験豊富な選手が増えた。新戦力も加わったが、全員が自信に満ちている。最初の2試合に勝ってグループ1位で終えれば助けになるが、何よりも全員が自信を持っている。僕たちは『自分たちにできる』と強く信じているんだ。」

    デストは、今回の夏はこれまでと違うと確信している。自身にも重要な役割があると信じ、今の米国代表では自分らしいプレーができる自由を手に入れた。

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