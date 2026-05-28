現在キャプテンのムバッペ以外にも、自己犠牲精神を持つ選手がいるとルブーフ氏は指摘した。58歳の同氏は、アーセナルのウィリアム・サリバやベテランMFンゴロ・カンテを例に挙げ、彼らは個人の栄光よりチームの利益を自然に優先すると語った。

だからこそ、ウィリアム・サリバやンゴロ・カンテのような選手が好きなんだ。チームのために犠牲を払う覚悟がある選手たちだよ」とルブーフは説明した。「それが僕にとっての違いであり、最も重要なことなんだ。アントワーヌ・グリーズマンもまた、プレーの仕方やサッカーに対する考え方において、真のリーダーだった。 ウスマン・デンベレの『守備に戻らなければ監督は起用しない』という言葉も良かった。それがサッカーの現実だ。ムバッペはスーパースターだが、世界一のチームメイトとは言えない。そこが私の懸念だ」