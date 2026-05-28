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「自己中心的すぎる！」――フランスのレジェンドがキリアン・ムバッペを「リーダーではない」と断じ、2026年ワールドカップに向け、より適任なキャプテン候補を2名挙げた。
「私の価値観に合わない」
ムバッペはフランスサッカー界の顔だが、ルブーフは彼の鼓舞能力に懐疑的だ。1998年自国開催のW杯で優勝した元チェルシーでフランス代表DFは、ムバッペの個人主義が、デシャン率いるチームでの自然なリーダーシップを妨げていると見る。
「私にとってムバッペはリーダーではない。彼の思考があまりに自己中心的だからだ」とルブーフはSportsBoomに語った。「彼とは面識がない。 代表で一度会ったが、パリ・サンジェルマンに加入したばかりで、まだチームに馴染んでいなかった。彼は優れた若者だが、サッカーへの考え方が私の価値観と合わない」
- AFP
「レ・ブルー」のキャプテン候補
現在キャプテンのムバッペ以外にも、自己犠牲精神を持つ選手がいるとルブーフ氏は指摘した。58歳の同氏は、アーセナルのウィリアム・サリバやベテランMFンゴロ・カンテを例に挙げ、彼らは個人の栄光よりチームの利益を自然に優先すると語った。
だからこそ、ウィリアム・サリバやンゴロ・カンテのような選手が好きなんだ。チームのために犠牲を払う覚悟がある選手たちだよ」とルブーフは説明した。「それが僕にとっての違いであり、最も重要なことなんだ。アントワーヌ・グリーズマンもまた、プレーの仕方やサッカーに対する考え方において、真のリーダーだった。 ウスマン・デンベレの『守備に戻らなければ監督は起用しない』という言葉も良かった。それがサッカーの現実だ。ムバッペはスーパースターだが、世界一のチームメイトとは言えない。そこが私の懸念だ」
1998年と2026年の世代を比較する
ルブーフは、ジダンやデシャンがいた1998年の代表チームと現在の若手を比べた。攻撃力は今のチームが上だと認めつつ、自世代の堅守が今も成功の基準だと語った。
彼は「世代を比べるのは難しい。サッカーも、審判も、ボールも違うからだ。でも、攻撃力は今のほうが上だろう。守備は私たちの時代のほうが堅かったが、それはチームワークのおかげだ。 1998年、私たちは優勝し、大会で15〜16得点を挙げ失点は1〜2だった。バランスが重要だった。今の世代は得点力に困らないが、無失点で抑えるほうが難しいだろう」
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ムバッペの矛盾に満ちたシーズン
ムバッペはレアル・マドリードで矛盾に満ちたシーズンを過ごした。彼の驚異的な個人成績は、チームの集団的な失敗と鮮明な対照をなしている。 27歳の彼は個人として圧倒的な活躍を見せ、2年連続でクラブのシーズンMVPに選ばれた。しかし、その得点力もサンティアゴ・ベルナベウの動揺の前では色あせる。タイトルを逃した今季、ファンはスターたちへの不満を募らせている。
リーグ戦では25得点を挙げ2年連続ゴールデンブーツを獲得し、チャンピオンズリーグでも15得点をマークして得点王に輝いた。 全大会では44試合で42得点7アシストを記録。パリ・サンジェルマンからの移籍後、103試合で86得点12アシストと驚異的な数字を残しながらも、チームの結果にはつながらなかった。