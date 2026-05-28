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「自己中心的すぎる！」――フランスのレジェンドがキリアン・エムバペを「リーダーではない」と断じ、2026年ワールドカップに向け、より適任なキャプテン候補を2名挙げた。
「私の価値観に合わない」
ムバッペはフランスサッカー界の顔だが、ルブーフは彼の鼓舞能力に懐疑的だ。1998年自国開催のW杯で優勝した元チェルシーでフランス代表DFは、ムバッペの個人主義が、デシャン監督の下で自然なリーダーになるのを妨げていると見る。
「私にとってムバッペはリーダーではない。彼の思考は自己中心的すぎる」とルブーフはCSBを通じてSportsBoomに語った。「彼とは面識がない。 代表で一度会っただけだが、彼はパリ・サンジェルマンに加入したばかりだった。礼儀正しい若者だが、サッカー観が私と合わない」
- AFP
「レ・ブルー」のキャプテン候補
現在キャプテンのエムバペ以外にも、チームには自己犠牲精神を持つ選手がいるとルブーフは指摘した。58歳の彼は、アーセナルのウィリアム・サリバやベテランMFンゴロ・カンテを例に挙げ、「彼らは個人の栄光よりチームの利益を自然に優先する」と語った。
だからこそ、ウィリアム・サリバやンゴロ・カンテのような選手が好きなんだ。彼らはチームのために犠牲を払う覚悟がある。それが僕にとって最も重要なことだ」とルブーフは説明した。さらに「アントワーヌ・グリーズマンもプレーと考え方で真のリーダーだった。 ウスマン・デンベレの『守備に戻らなければ監督は起用しない』という言葉も良かった。それがサッカーの現実だ。ムバッペはスーパースターだが、世界一のチームメイトとは言えない。そこが私の懸念だ」
1998年と2026年の世代を比較する
ルブーフは、ジダンやデシャンがいた1998年の代表チームと現在の若手を比べた。攻撃力は今のほうが上だが、自分たちの代の堅い守備が still the standard だと主張した。
彼は「世代を比べるのは難しい。サッカーも、審判も、ボールも違うから。でも、攻撃力は今の選手たちの方が上だろう。守備は私たちの時代の方が堅かったが、それはチームワークのおかげだ。 1998年、私たちは優勝し、大会で15〜16得点を挙げ、失点は1〜2のみだった。バランスが取れていたのが最大の強みだった。今の世代は得点力に困らないだろう。難しいのは、無失点で抑えることだ」
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ムバッペの矛盾に満ちたシーズン
ムバッペはレアル・マドリードで矛盾に満ちたシーズンを過ごした。彼の驚異的な個人成績は、チームの集団的な失敗と鮮明な対照をなしている。 27歳の彼は個人として圧倒的な活躍を見せ、2年連続でクラブのシーズンMVPに選ばれた。しかし主要タイトルを逃したことで、サンティアゴ・ベルナベウでは激しい動揺が渦巻いた。ファンはスターたちへの不満を募らせている。
リーグ戦では25得点を挙げ2年連続ゴールデンブーツを獲得し、CLでも15得点をマークして得点王に輝いた。 全大会通じて44試合42得点7アシストと存在感を示した。PSGからのフリー移籍後、103試合で86得点12アシストを記録しても、チーム成績にはつながらなかった。