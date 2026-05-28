ムバッペはフランスサッカー界の顔だが、ルブーフは彼の鼓舞能力に懐疑的だ。1998年自国開催のW杯で優勝した元チェルシーでフランス代表DFは、ムバッペの個人主義が、デシャン監督の下で自然なリーダーになるのを妨げていると見る。

「私にとってムバッペはリーダーではない。彼の思考は自己中心的すぎる」とルブーフはCSBを通じてSportsBoomに語った。「彼とは面識がない。 代表で一度会っただけだが、彼はパリ・サンジェルマンに加入したばかりだった。礼儀正しい若者だが、サッカー観が私と合わない」