アントニーは、この事件で受けた苦痛を詳しくつづった、長く心のこもったメッセージを公開した。「今日は、とても悲しく、腹立たしく感じたことについて話したい」と、インスタグラムのストーリーズに投稿した。

「素晴らしい夜になるはずだったのに、怒りと悔しさで終わってしまった。自宅に泥棒が入った。家に侵入されたときの気持ちは、言葉にするのが難しい。私たちが懸命に働き、心血を注いで手に入れたものすべてが、それを得るまでに私たちがどれほど苦労したかも知らない人間に奪われた」