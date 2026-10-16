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「自宅に泥棒が入った」マンチェスター・ユナイテッドの元ウインガー、アントニーがレアル・ベティスのチャンピオンズリーグ勝利中に起きた自宅への侵入被害を明かす
アントニーの自宅が試合中に家宅捜索を受ける
この件を報じた『ザ・サン』によると、アントニーは水曜夜、深く心に傷を負う出来事に見舞われた。ウインガーのアントニーがクチョ・エルナンデスのゴールをアシストし、ベティスがラ・カルトゥーハでポルトに3-2の逆転勝利を収めるのに貢献していた間に、犯人らが自宅に侵入していた。
マンチェスター・ユナイテッドからの期限付き移籍を経てベティスに完全移籍した26歳のアントニーは、インスタグラムで打ちのめされた心境を明かした。物品が盗まれたことを認めた一方、最大の懸念は、この衝撃的な侵入事件が、動揺する大切な人たちの心に長く残す影響だとした。
- AFP
ウインガーによる感情のこもった声明
アントニーは、この事件で受けた苦痛を詳しくつづった、長く心のこもったメッセージを公開した。「今日は、とても悲しく、腹立たしく感じたことについて話したい」と、インスタグラムのストーリーズに投稿した。
「素晴らしい夜になるはずだったのに、怒りと悔しさで終わってしまった。自宅に泥棒が入った。家に侵入されたときの気持ちは、言葉にするのが難しい。私たちが懸命に働き、心血を注いで手に入れたものすべてが、それを得るまでに私たちがどれほど苦労したかも知らない人間に奪われた」
家族の安全が引き続き最優先だ
ブラジル代表のアントニーは、真の財産は盗まれた品物ではなく家族だと強調した。さらに、こう語った。「最も腹立たしいのは、持ち物を失ったことだけではない。最も守られていると感じられるはずの場所で安心感を失い、家族の目に不安の色が浮かんでいるのを見ることだ。それでも、今回のことを経て、ひとつ確信がさらに強まった。この世に、家族の命と安全より大切な持ち物はない。［…］失ったものは、また稼いで取り戻せる。努力をやめることはない」
- Getty Images Sport
アントニーとベティスの今後は？
警察が住居への侵入事件を捜査する中、アントニーはつらい出来事に直面した家族を支えることに専念する。ベティスは今週末に国内での重要な試合を控えているが、家族と過ごすための特別休暇が認められるのか、それともすぐにトップチームの試合に復帰するのかは、まだ分からない。
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