「特定の要因というものは存在しない」と、ワグナーは『キッカー』誌のインタビューで、パラグアイとの16強戦での恥ずべき敗退の主な責任者について問われた際、こう語った。
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自国開催の欧州選手権との決定的な違いとは？サンドロ・ヴァグナーがユリアン・ナーゲルスマンを擁護し、DFBのスター選手を批判。
2023年から2025年まで約2年間、元ドイツ代表監督の下でDFB代表チームのアシスタントを務めたヴァグナー氏は、ナゲルスマン氏が公の場で一方的に責任を押し付けられていると批判した。 「特にユリアンへの批判が多すぎた。選手たちへの批判は少なかった。以前と比べると状況は少し変わった。以前は選手への批判の方が多かったからだ」と述べた。とはいえ、今回の大敗には「多くの要因」が絡んでいた。だからこそ、この問題は監督側と選手側の「双方」から検討すべきだ。
「選手たちが快適に過ごせる環境は整っていたか？ システムや周囲が、彼らの最高パフォーマンスを引き出す仕組みになっていたか？」とナゲルスマンに問いかけた。その上でワグナーは「ワールドカップで結果を出すには、限界まで追い込まれた選手が必要だ。最高のコンディションにある選手だ。そのレベルに到達するのは、選手自身の責任でもある」と強調した。 最高のコンディションの選手が少なすぎた。だから、監督やコーチだけを責めるのは安易だ」
さらにワグナーは、自国開催の欧州選手権との違いも指摘した。当時、彼はナゲルスマンと共にDFBの第一線で活躍し、ドイツ代表は準々決勝でスペインに劇的な敗北を喫していた。 「前回はピークの選手が多数いて、ファンとの化学反応も良かった。今回は調和が欠け、熱狂も100％ではなかった」と説明した。
- Getty Images Sport
ワーグナーも話題に：ナゲルスマン氏とコーチ陣への批判
北米遠征で低迷したドイツ代表。ここ数週間、ナーゲルスマン監督とコーチ陣は批判にさらされてきた。報道によると、2025年夏にFCアウクスブルクへ移籍し、数か月で辞任したヴァグナーの離脱をきっかけに、スタッフには親近感が欠如したという。彼は代表監督の戦術をチームにわかりやすく伝えていた。 後任にはベンジャミン・ヒュブナーが就いた。W杯直前にはアルフレッド・シュロイダーも加わり、ナゲルスマンがホッフェンハイム時代に共に働いた仲間であることから、『シュピーゲル』は彼が「居心地の良いバブル」を作ろうとしていると報じた。
後任にはユルゲン・クロップが内定。DFB、レッドブル、クロップ本人は最終交渉中とされ、ベルント・ノイエンドルフ会長とハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ副会長は火曜の会談で合意の突破口を開いたとされる。
ドイツ：2014年W杯後のDFB代表チームの総括
コンテスト ラウンド 敗退時の対戦相手 2016年欧州選手権 準決勝 フランス（0-2） 2018年ワールドカップ グループリーグ 韓国（0-2） 2021年欧州選手権 ラウンド16 イングランド（0-2） 2022年ワールドカップ グループステージ コスタリカ（4-2、得失点差で敗退） 2024年欧州選手権 準々決勝 スペイン（1-2、延長戦） 2026年ワールドカップ ラウンド32 パラグアイ（3-4 PK戦）
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