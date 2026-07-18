自国開催の欧州選手権との決定的な違いとは？サンドロ・ヴァグナーがユリアン・ナーゲルスマンを擁護し、DFBのスター選手を批判。

2023年から2025年まで約2年間、元ドイツ代表監督の下でDFB代表チームのアシスタントを務めたヴァグナー氏は、ナゲルスマン氏が公の場で一方的に責任を押し付けられていると批判した。 「特にユリアンへの批判が多すぎた。選手たちへの批判は少なかった。以前と比べると状況は少し変わった。以前は選手への批判の方が多かったからだ」と述べた。とはいえ、今回の大敗には「多くの要因」が絡んでいた。だからこそ、この問題は監督側と選手側の「双方」から検討すべきだ。

「選手たちが快適に過ごせる環境は整っていたか？ システムや周囲が、彼らの最高パフォーマンスを引き出す仕組みになっていたか？」とナゲルスマンに問いかけた。その上でワグナーは「ワールドカップで結果を出すには、限界まで追い込まれた選手が必要だ。最高のコンディションにある選手だ。そのレベルに到達するのは、選手自身の責任でもある」と強調した。 最高のコンディションの選手が少なすぎた。だから、監督やコーチだけを責めるのは安易だ」

さらにワグナーは、自国開催の欧州選手権との違いも指摘した。当時、彼はナゲルスマンと共にDFBの第一線で活躍し、ドイツ代表は準々決勝でスペインに劇的な敗北を喫していた。 「前回はピークの選手が多数いて、ファンとの化学反応も良かった。今回は調和が欠け、熱狂も100％ではなかった」と説明した。