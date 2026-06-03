チェルキにはグアルディオラのような監督が必要なのか、それとも自由の方が才能が花開くのかと問われると、サハはこう語った。「ペップの下で1年過ごせたのは素晴らしい。彼は生粋の才能を持ち、どんな場面でも発揮する勇気がある。その点が大好きだ。どうかそんな選手たちを守ってほしい。私の子供たちのためにも、サッカーを愛するすべての人々のためにも、活躍し続けてほしい」。

グアルディオラも好きだが、時としてやりすぎだ。特にあのタイプの選手にはね。ペップだって、こんな才能を見たら守りたいはずだ。

17、18、19歳のクリスティアーノ・ロナウドに「ダメ、ドリブルするな、そこへ行くな」と言うようなもの。それは致命的だ。彼らは学ぶ。

競争しバロンドールを目指す過程で、彼らは自然に学び成長する。シェルキのような若者は生まれながらのプロだ。彼らの本能と子供心を殺してはいけない。

「これは本当に重要だ。我々は夢を見、チケットを買って試合を観戦する。だからお願いだ。レイアン・シェルキは、ペップ・グアルディオラのもとでもジョゼ・モウリーニョのもとでも、どんな監督のもとでも、次なるバロンドールにふさわしい資質を証明できる選手だ。」