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「自国ではメッシにはなれない」――ライアン・シェルキはジダンと比較されながらも、マンチェスター・シティでペップ・グアルディオラ不在の下、さらに成長すると期待されている。
ロナウジーニョを思わせるシェルキは、グアルディオラの typical signing ではない。
リヨンで注目された後、2024年夏にマンチェスター・シティが気まぐれな22歳に3400万ポンド（4600万ドル）を支払ったとき、多くの人が驚いた。彼は、カタルーニャ出身のグアルディオラが求めるタイプではなかった。
彼はロナウジーニョやネイマールのように観客を楽しませ、笑顔でプレーするタイプだ。表現の自由を重んじる一方で、 Guardiola はロボット的な戦術家として知られる。
それでもグアルディオラは、イングランドでの出遅れをカバーするため、チェルキが徐々にチームに溶け込み、やがてカルト的人気を得るよう指導を調整した。ラボーナでのアシストや試合中のジャグリングでサポーターを魅了し、カラバオ・カップとFAカップのタイトルも獲得した。
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チェルキは、ワールドカップ優勝者のジダンとの比較に耐えうるだろうか？
シェルキは2026年W杯フランス代表に選ばれ、早くも同国レジェンドのジダンに例えられている。その期待は妥当か問われたフランス人サハは、Zero1Gaming提供のGOAL独占インタビューでこう語った。「もちろんだ。 私は以前リヨンで彼のプレーを見ていたが、フランスのメディアは極めて厳しく、要求が高い。よく言われるように、自国や地元では決して『メッシ』にはなれない。
過渡期にあったマンチェスター・シティで彼が頭角を現したのも当然だ。新戦力が多く、適応は簡単ではなかったが、10試合もすると才能は明らかになる。彼は勇敢で、特別な才能を持つ選手だ。
イングランドで体を鍛えれば、ユベントス時代のジダンみたいに変わる。ジダンも1〜2年で別人のようになった。シェルキもそうなるだろう。
あと1～2キロ増えれば、ボクシングで鍛えた精神力でさらに強くなる。技術も伸び続けているので、来年の活躍が楽しみだ」
チェルキはグアルディオラの退任で得をするか？
チェルキにはグアルディオラのような監督が必要なのか、それとも自由の方が才能が花開くのかと問われると、サハはこう語った。「ペップの下で1年過ごせたのは素晴らしい。彼は生粋の才能を持ち、どんな場面でも発揮する勇気がある。その点が大好きだ。どうかそんな選手たちを守ってほしい。私の子供たちのためにも、サッカーを愛するすべての人々のためにも、活躍し続けてほしい」。
グアルディオラも好きだが、時としてやりすぎだ。特にあのタイプの選手にはね。ペップだって、こんな才能を見たら守りたいはずだ。
17、18、19歳のクリスティアーノ・ロナウドに「ダメ、ドリブルするな、そこへ行くな」と言うようなもの。それは致命的だ。彼らは学ぶ。
競争しバロンドールを目指す過程で、彼らは自然に学び成長する。シェルキのような若者は生まれながらのプロだ。彼らの本能と子供心を殺してはいけない。
「これは本当に重要だ。我々は夢を見、チケットを買って試合を観戦する。だからお願いだ。レイアン・シェルキは、ペップ・グアルディオラのもとでもジョゼ・モウリーニョのもとでも、どんな監督のもとでも、次なるバロンドールにふさわしい資質を証明できる選手だ。」
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チェルキ、バロンドール有力候補へ
チェルキは今すぐバロンドール候補ではない。だが、観客を熱狂させる選手は必ず注目される。
プレミアリーグでさらに活躍すれば、世界最高峰の仲間入りを果たすだろう。1998年W杯制したジダン並みの高みに届くかは未知数だが、現代のフランスが誇る「魔法使い」へと成長している。