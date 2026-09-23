2025年6月のフランス戦で0-2の敗戦を喫して以降、代表ではプレーしていないこのGKにとって、チームへの復帰の高揚感は隠せない。長い間スタンドから見守る時間を過ごしたことで、この守護神は自身のキャリアに対して新たな視点を得たと認めている。もはや健康を当然のものとは考えておらず、すべてのトレーニングや試合を特別な機会として捉えている。

「自分にとって、ここに戻ってくるのはいつだって特別なことだ。特に、物事が思うように進まず、体も自分の思い通りにならない時期を経験した後なら、なおさらそのありがたみを感じる。ここまで戻ってくるために懸命に努力してきたと思っている」と語った。

「だからこそ、本当にうれしいし、多くの新しい顔ぶれに会えるのも楽しみにしている。ここにいる昔からの知り合いや旧友たちとも再会できる。そして、ただ新たなスタートを切り、チームのために、自分たち自身のために、そしてみなさんのためにベストを尽くしたい。ただただうれしいし、だから笑顔になっている。100パーセントの状態で代表に戻り、ピッチに立って、できれば結果を残すサッカーをしたい。ただそれだけだ。それがみんなの望みだ」と続けた。