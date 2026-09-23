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「自分自身を疑い始める」 マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンが過酷な負傷の悪夢と、リハビリの「浮き沈み」について胸中を明かす。ユルゲン・クロップ体制下でドイツの正GKの座を取り戻す中で。
負傷という暗闇を乗り越えて
回復への道のりが一直線であることはめったになく、テア・シュテーゲンにとってピッチ復帰までの道は精神的なハードルに満ちていた。元バルセロナの同選手は、身体的な問題が繰り返し起きることが自身の意志を試したと告白。今季序盤にオランダの強豪アヤックスへレンタル移籍したテア・シュテーゲンは、身体的なもろさを感じることがしばしば自信の欠如につながると述べた。
「疑いを抱かなかったとは言えない。特にケガの後、しかも1つのケガが次のケガにつながるような時はなおさらだ。自分自身を疑い始めるし、何もかもうまくいかないように感じる。でもリハビリの中では、身体が反応していて、立て直そうとしていることに感謝してくれていると実感することもある。そしてもちろん、復帰できることを疑ったことは一度もない。なぜなら、それが自分のメンタリティーであり、人としての自分の捉え方だからだ。それでも、リハビリには浮き沈みがある。だからこそ、すべてが本当に自分の思い描いていた通りに進んでいることをうれしく思う。今は健康でいられるし、そのことを心からありがたく感じている」と、34歳の同選手は『Sky Germany』に語った。
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万全のコンディションへの新たな感謝
2025年6月のフランス戦で0-2の敗戦を喫して以降、代表ではプレーしていないこのGKにとって、チームへの復帰の高揚感は隠せない。長い間スタンドから見守る時間を過ごしたことで、この守護神は自身のキャリアに対して新たな視点を得たと認めている。もはや健康を当然のものとは考えておらず、すべてのトレーニングや試合を特別な機会として捉えている。
「自分にとって、ここに戻ってくるのはいつだって特別なことだ。特に、物事が思うように進まず、体も自分の思い通りにならない時期を経験した後なら、なおさらそのありがたみを感じる。ここまで戻ってくるために懸命に努力してきたと思っている」と語った。
「だからこそ、本当にうれしいし、多くの新しい顔ぶれに会えるのも楽しみにしている。ここにいる昔からの知り合いや旧友たちとも再会できる。そして、ただ新たなスタートを切り、チームのために、自分たち自身のために、そしてみなさんのためにベストを尽くしたい。ただただうれしいし、だから笑顔になっている。100パーセントの状態で代表に戻り、ピッチに立って、できれば結果を残すサッカーをしたい。ただそれだけだ。それがみんなの望みだ」と続けた。
クロップの下で頂点への返り咲きへ
テア・シュテーゲン不在の間にドイツ代表を取り巻く状況は大きく変化した。中でも最も大きいのは、ユルゲン・クロップ監督の就任だ。新指揮官は早くも序列を明確にしており、現在の代表ウィークではアヤックスのGKが正GKを務めると明言した。これは、代表キャリアでたびたびマヌエル・ノイアーの陰に隠れてきたテア・シュテーゲンにとって、大きな後押しとなる。
「経験のある選手に常に期待するのは、難しい状況になりかねない場面でも、落ち着きがあることだ。それは100パーセントある！ そして、例えばジョー［キミッヒ］やカイ［ハフェルツ］、あるいは僕のように、代表戦をより多く経験してきた選手たちを信頼しなければならない。そこに新しい顔ぶれもいる。彼らはフレッシュさをもたらしてくれると思うし、監督にとっても多くの新しい顔を見て、彼らが代表チームに何をもたらせるのかを確認できるのは明らかに素晴らしいことだ」とテア・シュテーゲンは付け加えた。
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オランダとの一戦を見据えて
運命は、テア・シュテーゲンの復帰に詩的な舞台を用意した。ドイツはアムステルダムでオランダと対戦する。現在はアヤックスに所属していることもあり、この会場は第二のホームのようにも感じられるが、ネーションズリーグで懸かるものは極めて大きい。GKは、新たな拠点の街で復帰戦を迎えるという偶然について、こう語った。「クレイジーだと言うしかない。こんな形になるなんて想像もしていなかった」
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