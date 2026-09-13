ANP
翻訳者：
「自分自身に満足していなかった！」 ユリアン・ブラントがアヤックス戦での見事なボレー弾を喜ばなかった理由
ブラントがアヤックスの力強い反撃の口火を切る
ユリアン・ブラントが見事なボレーで先制点を挙げ、アヤックスがフォルトゥナ・シッタートを相手にエールディヴィジで5-1の快勝を収めた。オーレ・ロメニーのシュートを阻んだマルク・テル・シュテーゲンの鋭いセーブの後、ドイツ人プレーメーカーは35分にゴールを決め、アウェーのアヤックスに流れを引き寄せた。
後半開始後にアントニー・デスコッテが同点弾を決めたものの、ティロ・ケーラー、デイヴィ・クラーセン、カスパー・ドルベリ、そしてユリ・バースの追加点で快勝を決定づけた。
この結果は、前週の国内戦敗戦を受けたアヤックスにとって理想的な返答となった。
- ANP
司令塔がゴール後に祝福しなかった理由を説明
圧巻の一撃で均衡を破ったにもかかわらず、ブラントは驚くほど静かなゴールセレブレーションを選んだ。試合後に『ESPN NL』の取材に応じた30歳は、自身の序盤のプレー内容への苛立ちがあったため、派手に喜ぶことはできなかったと明かした。
得点を決める前まで、ボール保持の場面で軽率なミスをいくつか犯していたことも認めている。
「前半の自分のパフォーマンスにはあまり満足していなかった」とブラントは説明した。「雑なボールや簡単なパスミスがあって、自分でも納得できなかった。自分にとっては、走り回って喜ぶよりも感情を表す瞬間だった。そもそも僕は、いかにもセレブレーションするタイプでもない」
ドイツ代表MF、チームに安易なミスの排除を促す
試合の流れを振り返り、ブラントは、アヤックスが不必要なボールロストによってフォルトゥナに一時的に主導権を握らせたと指摘した。若いチームメートに対しては、ボール保持の質を高められなければ、より格上の相手はそうした隙を見逃さないと警鐘を鳴らした。
一方で、ペナルティーエリア付近で危険を察知し、試合をこじ開ける重要な先制点を決め切ったチームの力は称賛した。
「自分たちには、ボール保持のところで雑なミスが出る時間帯がある。時々少しナイーブすぎることもある」とブラントは述べた。「新しくて若い選手が多いのだから、それ自体は普通のことだ。ただ、こうした小さなことをなくしていくために取り組まなければならない。今後の試合で失点すれば、すべてがより難しくなる」
- ANP
ブラント、多忙な日程を前に万全を宣言
自身のコンディションについて、ブラントはプレシーズンのトレーニングを一部欠場していたものの、ついにフィットネスが100％の最高状態に達したと明かした。直近のPECズヴォレ戦で示された優れたパフォーマンス追跡データを根拠に、スプリントや速度の数値は完全に回復したと説明している。
このMFは、今後の厳しい日程に向けて完全に準備ができていると強調した。
「今は100％だ」とブラントは付け加えた。「スプリントや速度といったフィジカルデータは本当に良かった。これから迎える忙しい1週間に向けて準備はできているし、もっとやりたい気持ちでいっぱいだ」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。