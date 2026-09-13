ユリアン・ブラントが見事なボレーで先制点を挙げ、アヤックスがフォルトゥナ・シッタートを相手にエールディヴィジで5-1の快勝を収めた。オーレ・ロメニーのシュートを阻んだマルク・テル・シュテーゲンの鋭いセーブの後、ドイツ人プレーメーカーは35分にゴールを決め、アウェーのアヤックスに流れを引き寄せた。

後半開始後にアントニー・デスコッテが同点弾を決めたものの、ティロ・ケーラー、デイヴィ・クラーセン、カスパー・ドルベリ、そしてユリ・バースの追加点で快勝を決定づけた。

この結果は、前週の国内戦敗戦を受けたアヤックスにとって理想的な返答となった。



