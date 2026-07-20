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「自分自身に感謝したい」――ロドリは「厳しい時期」を乗り越え、大会ゴールデンボールを受賞。スペイン代表としてのワールドカップ成功に「衝撃を受けた」。
歴史に残る復活劇
重度の膝の怪我からリハビリを乗り越え、スペイン代表主将としてワールドカップを制したロドリは、いまだ信じられないと語った。30歳の彼は、2024年9月に前十字靭帯を損傷し、バロンドール受賞まであとわずかだった。
彼はリオネル・メッシやキリアン・ムバッペを抑えゴールデンボール賞を獲得し、2026年W杯のMVPに選ばれた。苦闘を振り返り、ロドリはこう語った。「今はみんな、僕自身も含めて少しショックを受けています。言葉では表現できません。まるで雲の上のようですが、本当に厳しい時期でした。
「若い世代には、私の例をチャンスと思ってほしい。落ちてもまた立ち直れる。それが私の人生の哲学だ」
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感謝と自信
スペイン代表主将ロドリは、長期離脱から復帰できたのは周囲のサポートのおかげだと感謝を述べると同時に、大きな怪我を乗り越えるための精神力を強調した。決勝ではアルゼンチンを延長戦の末1－0で破り、チームを優勝に導いた彼のリーダーシップはチームメイトやスタッフから高く評価された。
トロフィー授与式後にメディアの取材を受けたロドリは、自身の道のりを率直に振り返り、次のように語った。「もちろん、物事がうまくいくこともあれば、うまくいかないこともある。だが、常に前向きでいなければならない。試合前に仲間たちに『この試合に全力を尽くそう』と言ったんだ。相手と向き合い、彼らの目を見据えなければならない。僕たちはこの試合を勝ち取りたかった。
結果はどうであれ、僕たちは勇敢だった。落ち込んでいたあの瞬間も、僕は勇敢だった。だから、僕を助けてくれたすべての人たちに感謝したい。そして、あの瞬間、自分自身にも感謝したい。」
世界の舞台で記録を塗り替える
ロドリのリーダーシップはスペイン代表を歴史に名を刻ませた。アルゼンチンに勝ち、国際試合無敗を38試合に伸ばし新記録を樹立した。
ロドリは、北米での成功は2年前のベルリンでの勝利以来、チームが積み重ねてきた成熟の成果だと語る。「ユーロ以来の成長は、このチームが成熟した点にある。それは試合を通じて、日々の積み重ねによって築かれたものだ。我々は多様な相手と戦った。多くのヨーロッパのチームと対戦したが、状況も試合のタイプも様々だった。
そして我々はそれらすべてに対応できた。その意味で成長できたと思うし、これは、ご覧の通り、わが国の歴史を築いている世代であることを物語っているだけでなく、その達成の仕方においてもそう言えるだろう。」
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スペイン王朝の築き上げ
2026年の決勝で勝利したスペインは、2010年に続く2度目の男子W杯制覇。マンチェスター・シティのスターが光ったが、デ・ラ・フエンテ監督の下、チーム一丸となった守備が最大の武器だった。ポゼッションをキープしながら大会を通じて失点1と、堅い守りが際立った。
ロドリはマンチェスター・シティとの契約最終年を迎え、クラブの将来が注目されるが、代表での貢献はすでに揺るぎない。彼は戦術的な規律と華麗なプレーのバランスを保つチームの要だ。
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