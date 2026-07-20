「自分自身に感謝したい」――ロドリは「厳しい時期」を乗り越え、大会ゴールデンボールを受賞。スペイン代表としてのワールドカップ成功に「衝撃を受けた」。

重度の膝の怪我からリハビリを乗り越え、スペイン代表主将としてワールドカップを制したロドリは、いまだ信じられないと語った。30歳の彼は、2024年9月に前十字靭帯を損傷し、バロンドール受賞まであとわずかだった。

彼はリオネル・メッシやキリアン・ムバッペを抑えゴールデンボール賞を獲得し、2026年W杯のMVPに選ばれた。苦闘を振り返り、ロドリはこう語った。「今はみんな、僕自身も含めて少しショックを受けています。言葉では表現できません。まるで雲の上のようですが、本当に厳しい時期でした。

「若い世代には、私の例をチャンスと思ってほしい。落ちてもまた立ち直れる。それが私の人生の哲学だ」