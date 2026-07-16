2-0で敗れてから2日後、32歳の彼はインスタグラムに投稿。生涯の夢が遠のく辛さを明かした。 大会中、ディディエ・デシャン監督の下で先発に復帰したディニェは、グループステージのセネガル戦とノルウェー戦を除き全試合に出場。その重要な役割を担っていただけに、突然の敗退を受け入れるのは特に辛く、このDFは大きな失望を言葉で表現するのが難しいと認めた。

「こうして夢は終わった。少年時代の夢であり、私たちを応援してくれた何千人もの人々の夢でもあった。私たちはいつも美しい未来を想像する。だが夢の終わりは辛く、目覚めはさらに残酷だ。今最も難しいのは、この大きな失望を言葉で表現することだ」と綴った。