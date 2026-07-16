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「自分自身に失望している」――PSG新加入選手がラミン・ヤマルに対するファウルでスペイン戦敗北の要因となったことを受け、ルーカス・ディニェがフランス代表のワールドカップ準決勝敗退について沈黙を破った。
夢が悪夢になった
2-0で敗れてから2日後、32歳の彼はインスタグラムに投稿。生涯の夢が遠のく辛さを明かした。 大会中、ディディエ・デシャン監督の下で先発に復帰したディニェは、グループステージのセネガル戦とノルウェー戦を除き全試合に出場。その重要な役割を担っていただけに、突然の敗退を受け入れるのは特に辛く、このDFは大きな失望を言葉で表現するのが難しいと認めた。
「こうして夢は終わった。少年時代の夢であり、私たちを応援してくれた何千人もの人々の夢でもあった。私たちはいつも美しい未来を想像する。だが夢の終わりは辛く、目覚めはさらに残酷だ。今最も難しいのは、この大きな失望を言葉で表現することだ」と綴った。
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ディニェが責任を取る
今大会後にパリ・サンジェルマンへの移籍が決定しているアストン・ヴィラのディニェは、ラミン・ヤマルの名を挙げなかったが、自身のミスを明確に認めた。前半、左足でクリアを試みた際、彼はスペインの若手スターをファウルし、PKを献上。スペインはこれを決めて先制した。
敗戦についてディニェは「まず自分に失望している。チームメイトやスタッフの努力にも申し訳ない。遠征に同行してくれた人々、フランスや世界中で応援してくれた人々にも感謝している。皆さんの声援が私たちを支えてくれた」と語った。
大舞台への感慨深い復帰
ディニェにとって、この大会は初出場から12年ぶり2度目のワールドカップという節目の大会だった。2018年ロシア大会と2022年カタール大会では代表に選ばれなかったが、元バルセロナDFは準決勝の惨敗まで代表で復活を遂げていた。
この悔しい結果でも、彼は遠征に駆けつけたサポーターに感謝し、自らのルーツへの誇りを語った。「大きな失望はあるが、この国の豊かさ、多様性、そしてすべての人々を代表できたことを誇りに思う」と付け加えた。「サポートと感動をありがとう。大会を通じて、皆さんは本当に素晴らしかった。」
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イングランド戦、表彰台を狙う
デシャン監督率いるフランス代表の旅は終わっていない。次はイングランドとの3位決定戦に備える。多くの選手がモチベーションを保つのに苦戦する中、ディニェは銅メダル獲得へ強い決意を示す。
彼はフォロワーに「まだ終わっていない。表彰台をかけて戦う」と語った。フランス代表は土曜に「スリー・ライオンズ」と対戦し、解散前に誇りを取り戻す。その後、ディニェはPSGでのリーグ・アン復帰へ準備を進める。
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