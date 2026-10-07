Jan Huebner
翻訳者：
「自分自身について多くを学んだ！」、ジュード・ベリンガムが厳しい1年と取り戻した喜びについて語る
プロとしての勝利がイングランドのプレーメーカーを満足させる
ジュード・ベリンガムは、ウェンブリーで行われたUEFAネーションズリーグで、粘り強いチェコ代表を崩して3-0で勝利した後、イングランド代表の成熟ぶりを称賛した。MFはトーマス・トゥヘル監督のチームで主役級の働きを見せ、ボール支配で圧倒し、無失点勝利にも貢献した。
数日前にクロアチア代表を7-0で粉砕した直後だったにもかかわらず、ベリンガムはチームが規律を保っていたと強調した。
「相手チームがここに来ると、深く引いて僕たちをいら立たせようとしてくるから難しい」とベリンガムは『ITV』に語った。「それでも3ゴールを奪って無失点なら、過度にフラストレーションを感じる必要はない。やるべきことをやり、プロフェッショナルに遂行できた」
- Jan Huebner
ベリンガム、ピッチで喜びを取り戻す
ベリンガムはハリー・ケインの2点目の直前、自らも圧巻のシュートでゴールに迫っていた。「モーガンからいいボールが来たので、とにかく何かやってみようと思った」とベリンガムは説明した。
「調子が良くて自信もある時は、いろいろ試したくなるものだ」
「何よりもまず、自分はサッカーを楽しめている」
困難な経験を通じた成長
23歳のベリンガムが、クラブとイングランド代表の両方で厳しい12カ月を過ごす中で得た教訓について語った。「昨季は少し厳しい1年を終えたところだが、自分自身について多くを学んだ」とベリンガムは明かした。
「特にイングランド代表で、物事をより楽にするために自分にできることを学んだ」
「常にもっと、もっと良くなるために全力を尽くしている」
- Getty Images Sport
トゥヘルの中盤構想における重要な柱
ベリンガムの復調は、今後の大会に向けて戦術的なアイデンティティーを磨くイングランドにとって大きな追い風となっている。ハリー・ケイン、モーガン・ロジャーズとのダイナミックな連係も引き続き深まっている。
イングランドは11月のグループ最終戦に目を向ける。
ベリンガムは、中盤での圧倒的なパフォーマンスを維持することを目指す。
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