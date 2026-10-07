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ライブ
imago-sport-1084213793.jpgJan Huebner
Alvino Hanafi
翻訳者：

「自分自身について多くを学んだ！」、ジュード・ベリンガムが厳しい1年と取り戻した喜びについて語る

イングランド
ジュード・ベリンガム
イングランド 対 チェコ
チェコ
UEFAネーションズリーグ リーグA

ジュード・ベリンガムはチェコ代表に3-0で勝利したプロフェッショナルな試合運びを振り返り、再び心からサッカーを楽しんでいると認めた。MFは、昨季の厳しい時期を経て自身が人間的に成長したことについても明かした。

  • プロとしての勝利がイングランドのプレーメーカーを満足させる

    ジュード・ベリンガムは、ウェンブリーで行われたUEFAネーションズリーグで、粘り強いチェコ代表を崩して3-0で勝利した後、イングランド代表の成熟ぶりを称賛した。MFはトーマス・トゥヘル監督のチームで主役級の働きを見せ、ボール支配で圧倒し、無失点勝利にも貢献した。

    数日前にクロアチア代表を7-0で粉砕した直後だったにもかかわらず、ベリンガムはチームが規律を保っていたと強調した。

    「相手チームがここに来ると、深く引いて僕たちをいら立たせようとしてくるから難しい」とベリンガムは『ITV』に語った。「それでも3ゴールを奪って無失点なら、過度にフラストレーションを感じる必要はない。やるべきことをやり、プロフェッショナルに遂行できた」

  • imago-sport-1084216643.jpgJan Huebner

    ベリンガム、ピッチで喜びを取り戻す

    ベリンガムはハリー・ケインの2点目の直前、自らも圧巻のシュートでゴールに迫っていた。「モーガンからいいボールが来たので、とにかく何かやってみようと思った」とベリンガムは説明した。

    「調子が良くて自信もある時は、いろいろ試したくなるものだ」

    「何よりもまず、自分はサッカーを楽しめている」

  • 困難な経験を通じた成長

    23歳のベリンガムが、クラブとイングランド代表の両方で厳しい12カ月を過ごす中で得た教訓について語った。「昨季は少し厳しい1年を終えたところだが、自分自身について多くを学んだ」とベリンガムは明かした。

    「特にイングランド代表で、物事をより楽にするために自分にできることを学んだ」

    「常にもっと、もっと良くなるために全力を尽くしている」

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  • England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport

    トゥヘルの中盤構想における重要な柱

    ベリンガムの復調は、今後の大会に向けて戦術的なアイデンティティーを磨くイングランドにとって大きな追い風となっている。ハリー・ケイン、モーガン・ロジャーズとのダイナミックな連係も引き続き深まっている。

    イングランドは11月のグループ最終戦に目を向ける。

    ベリンガムは、中盤での圧倒的なパフォーマンスを維持することを目指す。