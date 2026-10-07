ジュード・ベリンガムは、ウェンブリーで行われたUEFAネーションズリーグで、粘り強いチェコ代表を崩して3-0で勝利した後、イングランド代表の成熟ぶりを称賛した。MFはトーマス・トゥヘル監督のチームで主役級の働きを見せ、ボール支配で圧倒し、無失点勝利にも貢献した。

数日前にクロアチア代表を7-0で粉砕した直後だったにもかかわらず、ベリンガムはチームが規律を保っていたと強調した。

「相手チームがここに来ると、深く引いて僕たちをいら立たせようとしてくるから難しい」とベリンガムは『ITV』に語った。「それでも3ゴールを奪って無失点なら、過度にフラストレーションを感じる必要はない。やるべきことをやり、プロフェッショナルに遂行できた」