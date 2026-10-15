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「自分を責めている！」マンチェスター・シティがCLでPSGに敗れ、アントワーヌ・セメニョが散々なフィニッシュを嘆く
マンチェスター・シティ、PSGの序盤の猛攻に呆然
アウェーチームは水曜日の試合序盤に圧巻のプレーを見せ、35分までに3-0と大きくリード。エティハドの観客を静まり返らせた。後半にはアーリング・ハーランドを中心にホームのシティが反撃したものの、及ばず、2-4で敗れた。
シティは試合を通じて多くのチャンスをつくり、27本のシュートを放って、ゴール期待値（xG）は2.5を記録した。しかし、決定力を大きく欠いた。特にセメンヨは好機を生かせず、ハーランドの最初のゴールから間もなく訪れた、決めれば3-2に迫る絶好機も逃した。
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セメニョ、決定機を逃したことを悔やむ
試合終了後、CBSの取材に応じたセメニョは、得点機を生かせなかった自身への悔しさを隠さなかった。
「正直、かなり悔しい」とマンチェスター・シティのFWは認めた。「今は逃したチャンスのことを考えて、少し自分を責めている。でも、チームとしてはしっかり反応を示し、いいプレーをして、相手を何度も苦しめたと思う。得点できなかったのは残念だ。良かった点を持ち帰って、また次に向かうよ」
このアタッカーは敗戦後、フランスの対戦相手を称賛し、選手たちの高い実力を認めた。
「彼らは間違いなく最高のチームの一つだ……チームにはバロンドール候補が大勢いる」と付け加えた。「今日は僕たちにとって非常に難しい試合にした。何が待ち受けているかは分かっていたけど、彼らは型にはまらない。称賛に値するよ。だからこそ欧州王者に連覇できたんだ」
欧州の王者が改めて圧倒的な強さを示す
この結果は、PSGが欧州屈指の強豪と見なされる理由を示すものだった。チャンピオンズリーグ3連覇を目指すフランスの強豪は、圧倒的な攻撃力を披露し、優勝候補にふさわしい実力を見せつけた。
シティにとっては、今季の全公式戦を通じて初めての敗戦となり、ホームで厳しい現実を突きつけられた。スコアはさらに大差になっていてもおかしくなかったが、フェラン・トーレスは終盤にPKを決められず、PSGの5点目を奪うことはできなかった。
- AFP
現実を突きつけられたマンチェスター・シティ、立て直しが必要
シティは今季公式戦初黒星から速やかに立ち直り、不安定な決定力を改善する必要がある。PSG戦で見せたような決定機での逸機が繰り返されれば、欧州の強豪との対戦では今後も代償を払うことになる。チームは後半に見せた反撃を次の国内での戦いにつなげ、重要な勢いを取り戻さなければならない。
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