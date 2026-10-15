試合終了後、CBSの取材に応じたセメニョは、得点機を生かせなかった自身への悔しさを隠さなかった。

「正直、かなり悔しい」とマンチェスター・シティのFWは認めた。「今は逃したチャンスのことを考えて、少し自分を責めている。でも、チームとしてはしっかり反応を示し、いいプレーをして、相手を何度も苦しめたと思う。得点できなかったのは残念だ。良かった点を持ち帰って、また次に向かうよ」

このアタッカーは敗戦後、フランスの対戦相手を称賛し、選手たちの高い実力を認めた。

「彼らは間違いなく最高のチームの一つだ……チームにはバロンドール候補が大勢いる」と付け加えた。「今日は僕たちにとって非常に難しい試合にした。何が待ち受けているかは分かっていたけど、彼らは型にはまらない。称賛に値するよ。だからこそ欧州王者に連覇できたんだ」



