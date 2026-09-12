『フランス・フットボール』の取材に応じたエムバペは、自身の今季の戦いぶりを力強く擁護した。バロンドールは、チームのタイトルをそのまま反映するものではなく、あくまで個人賞だと強調している。

「今年は受賞できると信じている」とエムバペは宣言した。「それは僕の目標のひとつであり、しかも短期的な目標でもある」とエムバペは語った。「クラブでも代表でもタイトルを取っていない、と人々は言う。でも、これは個人賞だ。全会一致で選ばれたバロンドール受賞者なんて見たことがない。100％の票を得て勝った選手なんているかい？ つまり、受賞者にふさわしくないと考える人が常にいるということだ。

「僕より優れた選手はいなかった。実績が話題になっていた。偉大な選手たちが集まる主要大会で、そしてもちろん最大の舞台であるワールドカップでも、あれだけ多くのゴールを決め、その大会の歴代最多得点者になった。休暇中もずっと、人々はそのことばかり僕に話してきた」