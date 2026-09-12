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「自分より優れた選手はいなかった！」。キリアン・ムバッペ、レアル・マドリーで無冠のシーズンにもかかわらずバロンドール受賞を大胆主張
エムバペ、バロンドール受賞へ名乗りを上げる
ムバッペは、シーズンを主要タイトルなしで終えた後も、自身がバロンドールの最有力候補であり続けていると考えている。フランス代表FWはチームとしては不本意なシーズンを過ごし、マドリーでトロフィーを掲げることはできなかった。
代表での目標も、最大の舞台では実現しなかった。フランスはワールドカップ準決勝に進出したが、最終的に優勝したスペインに0-2で敗れ、ムバッペはこの年も無冠に終わった。それでもチームとしての成功を欠いたにもかかわらず、このアタッカーは自身の個人パフォーマンスが世界サッカー最高の栄誉に値すると強く主張している。
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「自分より優れた選手はいなかった」
『フランス・フットボール』の取材に応じたエムバペは、自身の今季の戦いぶりを力強く擁護した。バロンドールは、チームのタイトルをそのまま反映するものではなく、あくまで個人賞だと強調している。
「今年は受賞できると信じている」とエムバペは宣言した。「それは僕の目標のひとつであり、しかも短期的な目標でもある」とエムバペは語った。「クラブでも代表でもタイトルを取っていない、と人々は言う。でも、これは個人賞だ。全会一致で選ばれたバロンドール受賞者なんて見たことがない。100％の票を得て勝った選手なんているかい？ つまり、受賞者にふさわしくないと考える人が常にいるということだ。
「僕より優れた選手はいなかった。実績が話題になっていた。偉大な選手たちが集まる主要大会で、そしてもちろん最大の舞台であるワールドカップでも、あれだけ多くのゴールを決め、その大会の歴代最多得点者になった。休暇中もずっと、人々はそのことばかり僕に話してきた」
世界舞台でメッシを上回る
エムバペの絶大な自信は、驚異的な個人得点記録に裏打ちされている。チャンピオンズリーグで15得点を挙げ、さらにリーガで25ゴールを加え、レアル・マドリーの攻撃をけん引した。
しかし、真に彼の1年を決定づけたのはワールドカップでの活躍だった。FWは大会通算得点を22に伸ばし、驚くべきことにリオネル・メッシを上回って大会史上最多得点者となった。
「僕のバロンドール観は、メッシと[クリスティアーノ]・ロナウドの時代から来ている。普通の選手に与えるものではなく、違いを生み出す選手に与えるものなんだ」と説明した。「今年の僕は違うことをやったと思っている。だから、受賞できると信じている」
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バロンドール最終結果を待つなかで
投票委員会が彼の見方を共有するかどうかは、まだ分からない。受賞者が発表されるまで、エムバペは今季のタイトル獲得を目指すマドリーで引き続き前線をけん引することになる。
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