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Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Muhammad Zaki
翻訳者：

自分より上だ！ ジャック・ウィルシャーがアーセナルの新星マックス・ダウマンを絶賛、アーセナルの逸材がローン移籍の可能性に備える

マックス・ダウマン
アーセナル
ジャック・ウィルシャ
プレミアリーグ

アーセナルのレジェンド、ジャック・ウィルシャーが、アカデミーの新星マックス・ドウマンを絶賛した。自身の父親でさえ、同じ年齢の頃の自分よりこの若手のほうが才能があると考えていることも明かしている。16歳のドウマンは北ロンドンで世代別カテゴリーを驚異的なスピードで駆け上がり、その過程で長年破られなかった複数の記録を打ち破ってきた。

  • 記録破りの急上昇

    ダウマンはアーセナルの育成組織内で、瞬く間に屈指の有望株としての地位を確立した。昨季のセンセーショナルなブレークのシーズンには、この10代の選手はトップチームで13試合に出場し、シニア初ゴールも記録した。

    その成長により、複数の大会で歴史を書き換えてきた。若き才能がすでに打ち立てた驚異的なマイルストーンの一覧には、プレミアリーグ最年少優勝、チャンピオンズリーグ史上最年少出場、そしてアーセナル史上最年少先発出場が含まれている。

    その勢いを維持したまま、ダウマンは今季も圧巻の形でスタートを切った。カラバオカップのイプスウィッチ・タウン戦では最近、ひときわ目立つパフォーマンスを披露し、2得点を挙げて北ロンドンでの継続的な成長を改めて印象づけた。


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    「彼はお前より上だ」

    同じアカデミー出身で、自身も大きな期待を背負った10代で台頭したウィルシャーは、すぐにダウマンの並外れたポテンシャルを見抜いた。元イングランド代表は、その有望株を予定より3年早く自身のユースチームに引き上げた。

    「マックスは13歳の時に、私のU-18チームでプレーしていた」と、ウィルシャーは『BBC Sport』に語った。「自分が14歳でU-18でプレーしていたから、父に電話したのを覚えている。『13歳では若すぎるかな？』という感じだった」

    だが、その若手がピッチに立つと、そうした疑念はすぐに消え去った。その発見を誰かと共有したかったウィルシャーは、父親を招いてそのMFを直接見てもらい、その評価は絶賛だった。

    「最初の試合で、彼がそのレベルに十分対応できることははっきり分かった」と、ウィルシャーは続けた。「それで父に電話して、『この子を見に来るべきだ』と言ったのを覚えている。父は実際に来たし、想像できるように、かなり身びいきするタイプだ。でも、その父でさえ『彼はお前より上だ』と言っていた」


  • アルテタから学ぶ

    ダウマンが成長を続ける中、ウィルシャーはクラブ全体のより広いフットボール哲学を形作る上で、ミケル・アルテタの存在が極めて重要だったと評価している。アーセナルの指揮官はダウマンの成長を後押しすると同時に、ウィルシャー自身の指導者への転身にも大きな影響を与えた。

    「ミケルと、彼がどう指導しているのか、そしてどんな影響を与えているのかを間近で見ることができた」と、ルートン・タウンのヘッドコーチは続けた。「なぜそうしたことをしているのか、いろいろ質問したし、その過程や、彼がどうやってトレーニングセッションを準備していくのかに夢中になっていった。午後には18歳以下のチームでそれを実践する機会もあったが、自分はそれがあまり得意ではなく、時には居心地の悪さも感じていた」

    ウィルシャーは、アルテタの緻密なアプローチによって、自身の試合理解を見直さざるを得なかったことを認めた。

    「ミケルから影響を受けたが、その後はどう教えるかを学ばなければならなかった。どう伝えるのか、どうセッションを計画するのか、そして求める成果をどう引き出すのかを学ぶ必要があった」と、ウィルシャーは付け加えた。「優れた指導者の下でプレーしてきたし、監督が何を求めているのかを理解するのはかなり得意だった。でも、『なぜそれをやれと言うのか？』という部分までは踏み込んでこなかった。ミケルはそれを本当にはっきりさせてくれたし、『では、なぜそれを求めるのか？』と自分が聞ける関係性に恵まれていた。彼はそれを自分に共有してくれるだけのオープンさも持っていた」


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    期限付き移籍の可能性

    ダウマンの評価が上がり続けるなか、アーセナル首脳陣は現在、同選手のキャリアにおける次の段階を検討している。 クラブは、有望株にトップチームで定期的にプレーする機会を確保するため、レンタル移籍を承認することに前向きだと報じられている。

    競争の激しいトップチームの環境で継続的に出場時間を得ることは、この16歳にとって究極の試金石となる。ユース年代を制し、国内カップ戦で印象を残した後だけに、一時的な移籍は、アルテタの下で毎週プレーする厳しさに備えるうえで極めて重要となる可能性がある。

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