ダウマンが成長を続ける中、ウィルシャーはクラブ全体のより広いフットボール哲学を形作る上で、ミケル・アルテタの存在が極めて重要だったと評価している。アーセナルの指揮官はダウマンの成長を後押しすると同時に、ウィルシャー自身の指導者への転身にも大きな影響を与えた。

「ミケルと、彼がどう指導しているのか、そしてどんな影響を与えているのかを間近で見ることができた」と、ルートン・タウンのヘッドコーチは続けた。「なぜそうしたことをしているのか、いろいろ質問したし、その過程や、彼がどうやってトレーニングセッションを準備していくのかに夢中になっていった。午後には18歳以下のチームでそれを実践する機会もあったが、自分はそれがあまり得意ではなく、時には居心地の悪さも感じていた」

ウィルシャーは、アルテタの緻密なアプローチによって、自身の試合理解を見直さざるを得なかったことを認めた。

「ミケルから影響を受けたが、その後はどう教えるかを学ばなければならなかった。どう伝えるのか、どうセッションを計画するのか、そして求める成果をどう引き出すのかを学ぶ必要があった」と、ウィルシャーは付け加えた。「優れた指導者の下でプレーしてきたし、監督が何を求めているのかを理解するのはかなり得意だった。でも、『なぜそれをやれと言うのか？』という部分までは踏み込んでこなかった。ミケルはそれを本当にはっきりさせてくれたし、『では、なぜそれを求めるのか？』と自分が聞ける関係性に恵まれていた。彼はそれを自分に共有してくれるだけのオープンさも持っていた」



