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自分より上だ！ ジャック・ウィルシャーがアーセナルの新星マックス・ダウマンを絶賛、アーセナルの逸材がローン移籍の可能性に備える
記録破りの急上昇
ダウマンはアーセナルの育成組織内で、瞬く間に屈指の有望株としての地位を確立した。昨季のセンセーショナルなブレークのシーズンには、この10代の選手はトップチームで13試合に出場し、シニア初ゴールも記録した。
その成長により、複数の大会で歴史を書き換えてきた。若き才能がすでに打ち立てた驚異的なマイルストーンの一覧には、プレミアリーグ最年少優勝、チャンピオンズリーグ史上最年少出場、そしてアーセナル史上最年少先発出場が含まれている。
その勢いを維持したまま、ダウマンは今季も圧巻の形でスタートを切った。カラバオカップのイプスウィッチ・タウン戦では最近、ひときわ目立つパフォーマンスを披露し、2得点を挙げて北ロンドンでの継続的な成長を改めて印象づけた。
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「彼はお前より上だ」
同じアカデミー出身で、自身も大きな期待を背負った10代で台頭したウィルシャーは、すぐにダウマンの並外れたポテンシャルを見抜いた。元イングランド代表は、その有望株を予定より3年早く自身のユースチームに引き上げた。
「マックスは13歳の時に、私のU-18チームでプレーしていた」と、ウィルシャーは『BBC Sport』に語った。「自分が14歳でU-18でプレーしていたから、父に電話したのを覚えている。『13歳では若すぎるかな？』という感じだった」
だが、その若手がピッチに立つと、そうした疑念はすぐに消え去った。その発見を誰かと共有したかったウィルシャーは、父親を招いてそのMFを直接見てもらい、その評価は絶賛だった。
「最初の試合で、彼がそのレベルに十分対応できることははっきり分かった」と、ウィルシャーは続けた。「それで父に電話して、『この子を見に来るべきだ』と言ったのを覚えている。父は実際に来たし、想像できるように、かなり身びいきするタイプだ。でも、その父でさえ『彼はお前より上だ』と言っていた」
アルテタから学ぶ
ダウマンが成長を続ける中、ウィルシャーはクラブ全体のより広いフットボール哲学を形作る上で、ミケル・アルテタの存在が極めて重要だったと評価している。アーセナルの指揮官はダウマンの成長を後押しすると同時に、ウィルシャー自身の指導者への転身にも大きな影響を与えた。
「ミケルと、彼がどう指導しているのか、そしてどんな影響を与えているのかを間近で見ることができた」と、ルートン・タウンのヘッドコーチは続けた。「なぜそうしたことをしているのか、いろいろ質問したし、その過程や、彼がどうやってトレーニングセッションを準備していくのかに夢中になっていった。午後には18歳以下のチームでそれを実践する機会もあったが、自分はそれがあまり得意ではなく、時には居心地の悪さも感じていた」
ウィルシャーは、アルテタの緻密なアプローチによって、自身の試合理解を見直さざるを得なかったことを認めた。
「ミケルから影響を受けたが、その後はどう教えるかを学ばなければならなかった。どう伝えるのか、どうセッションを計画するのか、そして求める成果をどう引き出すのかを学ぶ必要があった」と、ウィルシャーは付け加えた。「優れた指導者の下でプレーしてきたし、監督が何を求めているのかを理解するのはかなり得意だった。でも、『なぜそれをやれと言うのか？』という部分までは踏み込んでこなかった。ミケルはそれを本当にはっきりさせてくれたし、『では、なぜそれを求めるのか？』と自分が聞ける関係性に恵まれていた。彼はそれを自分に共有してくれるだけのオープンさも持っていた」
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期限付き移籍の可能性
ダウマンの評価が上がり続けるなか、アーセナル首脳陣は現在、同選手のキャリアにおける次の段階を検討している。 クラブは、有望株にトップチームで定期的にプレーする機会を確保するため、レンタル移籍を承認することに前向きだと報じられている。
競争の激しいトップチームの環境で継続的に出場時間を得ることは、この16歳にとって究極の試金石となる。ユース年代を制し、国内カップ戦で印象を残した後だけに、一時的な移籍は、アルテタの下で毎週プレーする厳しさに備えるうえで極めて重要となる可能性がある。
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