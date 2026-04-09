マンチェスター・ユナイテッドでプレーする生活は、気弱な者には向かない。その現実を、マグワイアほどよく知っている選手はいない。彼は自身の経験と、高まる期待に苦しんだ仲間たちを振り返り、このユニフォームの重圧が多くの選手にとって過大であると語った。「このクラブに来る選手たちを見てきたが、正直、彼らには荷が重すぎる。 常に注目され、厳しい監視と分析の対象となる。得点が入るたびに誰かの責任にされるんだ」

マグワイア自身も、テン・ハグ体制で主将を解任され、SNSで激しい批判を受けた。それでも彼は「この章を閉じて、どこかへ移り、キャリアをやり直したい選手は多いはずだ」と語り、他の選手ならもっと早くに精神的に折れていたかもしれないと認めた。」



