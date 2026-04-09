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「自分は間違いなく世界最高のディフェンダーの一人だ」とハリー・マグワイア。彼は自身のヘディングを誇示し、来季マンチェスター・ユナイテッドがタイトルを争えると主張した。
どちらのボックスでも雑音を凌駕する
最近、少なくとも2027年までオールド・トラッフォードに残留する契約延長にサインしたマグワイアは、これまで度々彼を嘲笑の的としてきた懐疑論者たちを黙らせようと意気込んでいる。
特にセットプレーやクリアではフィジカルが生きる。マグワイアは『The Athletic』にこう語った。「監督が私にどんな役割を求めても、先発でも終盤の勝負どころでも……私は今でも、この年齢でも、両ボックスで世界最高のDFだと信じている。 その点については議論の余地はないと思う。」
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ユナイテッドの過酷な環境を生き抜く
マンチェスター・ユナイテッドでプレーする生活は、気弱な者には向かない。その現実を、マグワイアほどよく知っている選手はいない。彼は自身の経験と、高まる期待に苦しんだ仲間たちを振り返り、このユニフォームの重圧が多くの選手にとって過大であると語った。「このクラブに来る選手たちを見てきたが、正直、彼らには荷が重すぎる。 常に注目され、厳しい監視と分析の対象となる。得点が入るたびに誰かの責任にされるんだ」
マグワイア自身も、テン・ハグ体制で主将を解任され、SNSで激しい批判を受けた。それでも彼は「この章を閉じて、どこかへ移り、キャリアをやり直したい選手は多いはずだ」と語り、他の選手ならもっと早くに精神的に折れていたかもしれないと認めた。」
タイトル獲得への野望とマイケル・キャリック時代
マイケル・キャリックが監督を務める現在、マグワイアはクラブの将来に楽観的だ。プレミアリーグで首位のアーセナルに15ポイント差をつけられているが、このDFは、夏に適切な補強を行えばユナイテッドはその差を埋められると信じている。自身のクラブキャリアが終わる前に、レッドデビルズをイングランドサッカーの頂点へ戻すため、彼は全力を尽くす。
彼は来季を見据え、こう語る。「来シーズン、適切な補強を行い、今シーズン終了まで順調に進み、この勢いを維持できれば、我々の到達点に上限はない。 ここ数年はマンチェスター・シティが常に壁だった。シーズン開始前から、彼らに追いつくには相当な勝ち点が必要だと分かっていた」
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国際舞台での未来とワールドカップへの夢
トーマス・トゥヘル監督に初招集されたウルグアイ戦・日本戦を経て、マグワイアのW杯出場は依然不透明だ。トゥヘルはエズリ・コンサ、マルク・ゲヒ、ジョン・ストーンズ、トレヴォ・チャロバを現時点で代表のセンターバック序列上位に置いている。
それでもマグワイアが諦めることはない。シーズン終盤に好調を維持すれば、最終メンバー入りの可能性はまだある。
元レスターDFは「自分はトッププレイヤーだと強く信じている。その自信が厳しい状況で支えてくれる。来季でユナイテッド8年目。8年間在籍していることが何よりの証拠だ」と語った。