「代表チームでの自分の時間は終わった」と、ネイマールはサントスのウニベルシダ・セントラル戦4-2勝利後、自身の今後について問われた際に明言した。「自分は歴史を作ったし、とても幸せだった。血も人生も捧げてきたし、いつだって黄色いユニフォームのために戦ってきた。でも、もうそうしたいとは思わない」。この決断はブラジルサッカーにおける一時代の終わりを意味する。歴代最多得点者であるネイマールは、少年時代を過ごしたクラブでのプレーに完全に軸足を移すことになる。

この最後の確認は、ニュージャージー州のメットライフ・スタジアムでの非常に感情的な場面に続くものだった。 ブラジルのワールドカップ敗退後、ネイマールはピッチ上で目に見えて取り乱し、涙を流していた。試合終了間際にPKを決めたにもかかわらず、元バルセロナのスターは悲嘆を抑えきれず、16年にわたる代表キャリアは痛ましい形で幕を閉じた。