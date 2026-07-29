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「自分は血をささげてきた」 ネイマールがブラジル代表引退を認める 「不快な」報道を受けてサントスでの自身の振る舞いも擁護
ネイマールの代表引退が確認された
ネイマールは、2026年ワールドカップでブラジル代表がノルウェーに敗れてラウンド16で敗退した後、ブラジル代表からの引退を決断したことを認めた。名高い黄色のユニフォームで歩んだ長く輝かしいキャリアを振り返り、34歳の同選手は、国民の期待を長年背負ってきた中でも、自身の代表への貢献に後悔はないと強調した。
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一時代の終焉
「代表チームでの自分の時間は終わった」と、ネイマールはサントスのウニベルシダ・セントラル戦4-2勝利後、自身の今後について問われた際に明言した。「自分は歴史を作ったし、とても幸せだった。血も人生も捧げてきたし、いつだって黄色いユニフォームのために戦ってきた。でも、もうそうしたいとは思わない」。この決断はブラジルサッカーにおける一時代の終わりを意味する。歴代最多得点者であるネイマールは、少年時代を過ごしたクラブでのプレーに完全に軸足を移すことになる。
この最後の確認は、ニュージャージー州のメットライフ・スタジアムでの非常に感情的な場面に続くものだった。 ブラジルのワールドカップ敗退後、ネイマールはピッチ上で目に見えて取り乱し、涙を流していた。試合終了間際にPKを決めたにもかかわらず、元バルセロナのスターは悲嘆を抑えきれず、16年にわたる代表キャリアは痛ましい形で幕を閉じた。
ロッカールームでのいじめ疑惑を否定
クラブレベルに戻ると、サントスのキャプテンはシャペコエンセと2-2で引き分けた後の試合後インタビューで、ガブリエウ・ボンテンポとジョアン・アナニアスを侮辱したとの आरोपに言及した。報道では、ネイマールが若手2人の技術的な質をあざ笑い、来季は2部でプレーすることになるだろうと示唆したとされていた。しかし、このベテランアタッカーは、そうした主張は対立を生み出そうとする「悪意ある」報道による完全な捏造だと強調している。
「悲しいし、腹立たしい。でも、それは僕のせいじゃない。こういう話は多くの人に届いてしまう」とネイマールは付け加えた。「試合後に話をして、もっと良くやるよう求めたし、あんなに緩くやっていてはいけないと言った。シャペコエンセには失礼のないように言うが、ああいう形で引き分けを手放してはいけない。それだけを言ったんだ。来年、彼らとの再戦の機会はあるだろう、意味は分かるよね、とも言った。キャプテンとして、そう言う権利は僕にある。ルーカス・ベリッシモとガビゴウも声を上げていた」
- AFP
ピッチ上でのパフォーマンス
ピッチ外でさまざまな騒動があるにもかかわらず、ネイマールはピッチ上で引き続きサントスの中心的存在となっている。火曜日の大陸大会の一戦では、このアタッカーが途中出場し、チームの4-2でのベネズエラのウニベルシダ・セントラル戦勝利に貢献した。試合終了のホイッスル後、写真撮影や記念品を求める相手選手たちに取り囲まれ、最終的には憧れのライバルたちに自身のユニフォームを譲ったことで、下着姿だけでピッチを後にした。この勝利により、サントスはコパ・スダメリカーナのラウンド16進出を決め、同ラウンドではエクアドルのマカラと対戦する。
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