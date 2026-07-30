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「自分は絶頂期にいた！」。バルセロナのスター、フェルミン・ロペスが、スペインのワールドカップ制覇を逃したことへの対処で「助けが必要だった」と認め、「人生最悪の夏」から回復へ。
ワールドカップでの悲痛な出来事
フェルミンは、スペインの最近のワールドカップ制覇を逃したことが、いかに大きな精神的代償を伴ったかを明かした。タイミングの悪い負傷が夏を完全に狂わせ、同胞たちが国際舞台で栄光をつかむ姿をピッチ外から見守ることを余儀なくされた。23歳のプレーメーカーは、その身体的なアクシデントで大会欠場が突然決まるまで、最高のパフォーマンスを発揮していた。この痛恨の打撃を乗り越えるには大きな支えが必要で、若き選手は家族や友人、そしてパートナーに大きく頼っていた。
- AFP
ワールドカップを意識の外に置く
負傷によってメンバーから外れた精神的ダメージはあまりにも大きく、フェルミンは当初、大会を観ることすら拒んでいた。イングランドで行われているバルセロナのプレシーズンキャンプから、『Catalunya Radio』の『Tot Costa』に対し、スペインの試合を観るのはあまりにもつらかったと打ち明けた。
「人生で最悪の夏だった。自分は絶好調で、すべてがうまくいっていたのに、その後にケガをした」とフェルミンは認めた。「こういう状況から学ぶことはある。でも、本当に厳しい夏を過ごしたのは事実だ。家族やパートナー、友人たちのおかげで乗り越えられた。助けが必要だった。以前から助けはあったけど、コーチにはそれを乗り越えるうえで本当に大きく助けてもらった。
「ワールドカップでのスペイン代表の最初の数試合は観なかった。観られなかった。自分もワールドカップにいたかった。チームメートたちがワールドカップで優勝するのを見て、とてもうれしかったことははっきりさせておきたい。ワールドカップの終盤にかけて少し気持ちが楽になり、ニューヨークで決勝を生観戦しに行くことを決めた」
フリック体制下での復活への道
過酷なリハビリに何カ月も耐えてきたフェルミンは、ようやくトンネルの先に光を見いだし始めている。MFは現在、新シーズンに向けて試合勘を取り戻すことに集中し、イギリスでハンジ・フリックのチームと緊密に取り組んでいる。
自身の現在のコンディションには非常に前向きで、すでにジョアン・ガンペール杯での実戦復帰を見据えている。この若きスターは、夏のつらい経験が成功へのさらなるモチベーションを与えてくれただけだと強調した。
「日に日に良くなっている。違和感はまったくないし、それは重要なことだ」と説明。「すべてがうまくいけば、ガンペール杯の試合で数分プレーできるかもしれない。この負傷から、さらに大きなモチベーションを持って戻ってくるつもりだ。自分は非常に準備ができていると思う。自分がバルサをどう助けられるかはすでに示してきたし、来季も同じことを続けなければならない」
さらに新シーズンの目標については、こう語った。「チャンピオンズリーグ優勝の夢はチーム全体で共有している。この2年は終えた。今季は良いシーズンになるかもしれない。僕たちは3年間一緒にプレーしてきて、多くのことを経験してきた。チャンピオンズリーグで優勝する準備はできていると感じている。リーグ3連覇は難しい。厳しい1年になるだろう。でも、自分たちのサッカーに集中し、結束していれば、リーグ3連覇を達成できる」
- (C)Getty Images
新シーズンに集中せよ
コンディションが戻り、メンタルもリセットされたフェルミンは、今やバルセロナで偉業を成し遂げることにしっかりと照準を合わせている。フリックの指揮下で新シーズンに向かうバルセロナは、国内での支配と欧州での成功を目標に据えている。
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