過酷なリハビリに何カ月も耐えてきたフェルミンは、ようやくトンネルの先に光を見いだし始めている。MFは現在、新シーズンに向けて試合勘を取り戻すことに集中し、イギリスでハンジ・フリックのチームと緊密に取り組んでいる。

自身の現在のコンディションには非常に前向きで、すでにジョアン・ガンペール杯での実戦復帰を見据えている。この若きスターは、夏のつらい経験が成功へのさらなるモチベーションを与えてくれただけだと強調した。

「日に日に良くなっている。違和感はまったくないし、それは重要なことだ」と説明。「すべてがうまくいけば、ガンペール杯の試合で数分プレーできるかもしれない。この負傷から、さらに大きなモチベーションを持って戻ってくるつもりだ。自分は非常に準備ができていると思う。自分がバルサをどう助けられるかはすでに示してきたし、来季も同じことを続けなければならない」

さらに新シーズンの目標については、こう語った。「チャンピオンズリーグ優勝の夢はチーム全体で共有している。この2年は終えた。今季は良いシーズンになるかもしれない。僕たちは3年間一緒にプレーしてきて、多くのことを経験してきた。チャンピオンズリーグで優勝する準備はできていると感じている。リーグ3連覇は難しい。厳しい1年になるだろう。でも、自分たちのサッカーに集中し、結束していれば、リーグ3連覇を達成できる」