ハーフタイム前のウォームアップに入る前、タウンゼンドはピッチ脇に止められていた機械に気づいていた。なぜあんなものがあるのかと不思議に思った直後、自身がその重い車両の1台の下敷きになっていることに気づいたという。

幸いにも、このウインガーはまさに絶妙なタイミングで地面に倒れ込み、骨折を免れた。チームメートが慌てて担架とメディカルスタッフを呼ぶ中でも、タフなタウンゼンドは軽い打撲や擦り傷をものともせず、ウォームアップを続けた。

「ハーフタイムにウォームアップへ出ようとしていた時、ピッチ脇に2台のローラーが見えた」と、同選手は付け加えた。「『キャリアの中でこんなの見たことがない。何をしているんだ？』と自分に言い聞かせたのを覚えている。でもウォームアップに呼ばれた。特に何も気にしていなかった。

「次に見た時には、文字通りその下にいた。そしてありがたいことに深刻な損傷はなかった。いくつか打撲や擦り傷はあったけど、幸運にも大事には至らず、そのまま歩いて立ち去ることができた」

「みんなは、僕がウォームアップを続けたことにとても驚いていた。医者のところへ行けと言われたし、担架も呼ばれていた。でも僕はこういうことをいろいろ経験してきたし、挫折もあったし、ケガの問題もあった。ローラーごときで続行を止められることは絶対にない。それだけは間違いない」