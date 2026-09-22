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「自分は終わったと思った」 元イングランド代表アンドロス・タウンゼントが、タイでピッチローラーにひかれた「恐ろしい」瞬間を明かす
タイで起きた恐怖のピッチローラー事故
タウンゼントはタイで、ピッチローラーにひかれるという衝撃的な出来事を経験した。現在はタイリーグのPTプラチュワップでプレーする35歳は、ハーフタイムの恒例となっているロンドに参加していた際、重機に突然ぶつけられた。
驚くべきことに、タウンゼントはこの奇妙な事故で大けがを免れた。かつてトッテナムでプレーしたFWがゆっくり進む車両の下に一瞬姿を消すと、チームメートたちは完全にショックを受け、恐怖のあまり目を背けて頭を抱えた。
本人の家族でさえ信じられなかったこと
タウンゼントはピアース・モーガンの『Football Uncensored』で、この衝撃的な映像は見返すのがつらいと認めた。さらに、拡散されたその動画が本物だと、自身の家族でさえなかなか信じられなかったことを明かした。
「見るたびにゾッとするし、信じられない気持ちになる」とタウンゼントは認めた。「子どもたちに送ったら、子どもたちはAIだと思ったんだ。本物だと説明するのに、そのあと10分かかった。
「見返すのはつらいし、何が起こり得たかを見ると恐ろしい。ありがたいことに、自分は運が良かった。ローラーが自分の上を通った時にちょうどいいタイミングで床に倒れ込むことができたので、何も折れなかった。だから今こうして笑い話にできるし、この話をすることもできている。
「もう終わったと思った。手術を受けたことのある足首のところまで来ていた。手術を受けたことのある左ひざのところまで来ていた。左足首が折れるか、左ひざが壊れるかのどちらかだと思った。もう終わりだと思ったよ。足を引きずりながらその場を離れ、数分で回復できたのは本当に幸運だった」
大惨事になりかねない状況を振り払う
ハーフタイム前のウォームアップに入る前、タウンゼンドはピッチ脇に止められていた機械に気づいていた。なぜあんなものがあるのかと不思議に思った直後、自身がその重い車両の1台の下敷きになっていることに気づいたという。
幸いにも、このウインガーはまさに絶妙なタイミングで地面に倒れ込み、骨折を免れた。チームメートが慌てて担架とメディカルスタッフを呼ぶ中でも、タフなタウンゼンドは軽い打撲や擦り傷をものともせず、ウォームアップを続けた。
「ハーフタイムにウォームアップへ出ようとしていた時、ピッチ脇に2台のローラーが見えた」と、同選手は付け加えた。「『キャリアの中でこんなの見たことがない。何をしているんだ？』と自分に言い聞かせたのを覚えている。でもウォームアップに呼ばれた。特に何も気にしていなかった。
「次に見た時には、文字通りその下にいた。そしてありがたいことに深刻な損傷はなかった。いくつか打撲や擦り傷はあったけど、幸運にも大事には至らず、そのまま歩いて立ち去ることができた」
「みんなは、僕がウォームアップを続けたことにとても驚いていた。医者のところへ行けと言われたし、担架も呼ばれていた。でも僕はこういうことをいろいろ経験してきたし、挫折もあったし、ケガの問題もあった。ローラーごときで続行を止められることは絶対にない。それだけは間違いない」
- Getty Images
ストーク・シティのアウェー遠征をジョークのネタにすること
タッチラインでそのような恐ろしい出来事に見舞われながらも、タウンゼントは信じられないことにこの試合に出場した。途中から途中出場し、PT・プラチュワップのパタニ戦での快勝、3-0勝利に貢献した。
かつてトッテナムとエヴァートンでプレーしたスターは、この危機一髪の出来事の後も明らかに元気な様子だ。その後、自身をぼんやりしたまま運転していたピッチローラーのドライバーを告訴するつもりはないと冗談を飛ばしている。
インスタグラムを更新したタウンゼントは、冗談交じりに振り返る形で、イングランドでの過去のプレー経験を持ち出す余裕さえ見せた。信じがたい映像をフォロワーと共有し、こう言い添えた。「結局のところ、ストークのアウェー戦もそこまでひどくはなかったようだ」
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