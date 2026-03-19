「自分は準備ができていると思う」――あるサプライズの人物が、マンチェスター・シティのペップ・グアルディオラ監督の後任として名乗りを上げた

ミチェルは、海外移籍の可能性、特に言語の壁に関する懸念について言及し、次のように述べた。「スペイン国外で指導を行う上での懸念の一つは言語でしたが、私はその点に取り組んでいます。」

さらに彼は、「自分の英語力については冗談を言うこともあるが、国際的な環境でコミュニケーションをとる準備はできている」と付け加え、これが海外で活動するスペイン人監督が直面する一般的な障壁の一つを取り除くことになると強調した。

同氏は次のように語った。「この一歩は、スペイン国外、特にプレミアリーグのような大会で挑戦するチャンスを強めるものだ。こうした大会では、ロッカールームを統率する上でコミュニケーションが鍵となるからだ。」



