(C)Getty Images
翻訳者：
「自分は準備ができていると思う」――あるサプライズの人物が、マンチェスター・シティのペップ・グアルディオラ監督の後任として名乗りを上げた
ミシェル、エティハドの監督就任への準備が整ったと表明
マンチェスター・シティがUEFAチャンピオンズリーグのラウンド16でレアル・マドリードに2戦とも敗れ、残念な形で敗退したことを受け、ペップ・グアルディオラ監督のチームにおける将来は深刻な疑問視を招いている。さらに、プレミアリーグの順位表で首位アーセナルに9ポイント差をつけられていることも、状況をさらに悪化させている。
英紙『デイリー・メール』によると、ペップ・グアルディオラ監督は、日曜日に控えるアーセナルとのカラバオ・カップ決勝戦を終えた後、今シーズン以降もマンチェスター・シティの監督を続投するかどうかの判断を下すため、一時休養に入るという。
『エスタディオ・デポルティーボ』が報じたところによると、ミシェル・サンチェスは『ラ・オトラ・グラダ』の取材に対し、ペップ・グアルディオラが退任した場合、マンチェスター・シティの監督を引き受ける用意があることを明言した。「自分は準備ができていると思う。どのチームでも指揮を執る準備はできている」と彼は述べた一方で、移籍の可能性については「常にクラブ次第だ」と強調した。
- Getty Images Sport
ミチェル：「国際舞台での監督としての挑戦に備えている」
ミチェルは、海外移籍の可能性、特に言語の壁に関する懸念について言及し、次のように述べた。「スペイン国外で指導を行う上での懸念の一つは言語でしたが、私はその点に取り組んでいます。」
さらに彼は、「自分の英語力については冗談を言うこともあるが、国際的な環境でコミュニケーションをとる準備はできている」と付け加え、これが海外で活動するスペイン人監督が直面する一般的な障壁の一つを取り除くことになると強調した。
同氏は次のように語った。「この一歩は、スペイン国外、特にプレミアリーグのような大会で挑戦するチャンスを強めるものだ。こうした大会では、ロッカールームを統率する上でコミュニケーションが鍵となるからだ。」
- Getty Images Sport
シティ・フットボール・グループとのつながり
ジローナでのミシェルの目覚ましい手腕は、特にシティ・フットボール・グループ（CFG）内における同クラブの地位を考慮すれば、注目を集めている。カタルーニャのクラブを昇格に導いた彼は、グループの旗艦クラブが掲げる独自の戦術哲学を忠実に守りつつ、期待を上回る成果を上げる能力をすでに証明している。
シティ・フットボール・グループの組織構造や期待値を熟知していることから、シティがグアルディオラ時代以降の継続性を確保しようとする場合、ミケルは当然の内部候補となる。ミケルはすでにシティの経営陣と緊密に連携しており、最近では若手選手クラウディオ・エチェベリのチームへの統合と育成に向けた取り組みについて協議を行った。彼は「自分は準備ができている」と断言し、将来の候補として有力な立場をさらに強固なものにした。
つながりを基盤としたマネジメントスタイル
グアルディオラは戦術的な革新で称賛されることが多いが、ミシェルは自身の成功が、人的管理と明確なコミュニケーションという土台の上に築かれていることを強調した。彼は「魔法の杖」など持っていないと断言し、むしろ、一人ひとりが大切にされ、共通の目標とつながりを感じられるような文化の構築に注力していると語った。
ジローナの指揮官は、毎シーズンの開幕時に選手たちに一貫して「今年を共に生き抜こう」というメッセージを伝えていることを明かした。ミシェルは、この「人を第一に考える」アプローチこそが、世界のどのリーグでも通用すると信じている。さらに、彼は上達しつつある英語力について冗談を交え、プレミアリーグでの生活がもたらす独特な要求に、すでに備えていることをほのめかした。
広告