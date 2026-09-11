リサンドロ・マルティネスがオールド・トラッフォードで節目の夜を迎えた。マンチェスター・ユナイテッドはUEFAチャンピオンズリーグ復帰戦でアゼルバイジャンのサバフを相手に4-0の快勝を収め、マテウス・クーニャ、ブルーノ・フェルナンデス、ベンヤミン・シェシュコが余裕のあるリードを築いた後、後半にアルゼンチン人CBがゴールを決めた。

これまでマンチェスター・ユナイテッドでの3得点はすべてアウェー、アーセナル、リヴァプール、フラム戦で記録していたマルティネスは、ついにM16でホーム初ゴールを挙げた。

この勝利により、ユナイテッドは今季の全公式戦で初のクリーンシートも達成した。