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「自分は世界で最も幸せな人間の一人だ！」 リサンドロ・マルティネスがオールド・トラフォードでの感動的な節目について語る
マルティネス、記憶に残る欧州復帰戦を締めくくる
リサンドロ・マルティネスがオールド・トラッフォードで節目の夜を迎えた。マンチェスター・ユナイテッドはUEFAチャンピオンズリーグ復帰戦でアゼルバイジャンのサバフを相手に4-0の快勝を収め、マテウス・クーニャ、ブルーノ・フェルナンデス、ベンヤミン・シェシュコが余裕のあるリードを築いた後、後半にアルゼンチン人CBがゴールを決めた。
これまでマンチェスター・ユナイテッドでの3得点はすべてアウェー、アーセナル、リヴァプール、フラム戦で記録していたマルティネスは、ついにM16でホーム初ゴールを挙げた。
この勝利により、ユナイテッドは今季の全公式戦で初のクリーンシートも達成した。
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解説陣との機知に富んだやり取り
試合終了のホイッスル後、機転の利いたマルティネスがCBS Sportsでジェイミー・キャラガーとマイカ・リチャーズの不意を突く、ユーモアあふれる試合後のやり取りを見せた。このDFは、ユナイテッドが90分間を通して圧倒し続けるのに貢献した後、リラックスした一面をのぞかせた。
マルティネスは、開始のホイッスルからフィジカル面で相手を上回り、試合を通してテンポをコントロールしたチームメートたちを称賛した。
「すべてのボールに対して、それが最後の1回であるかのように行かなければならない。今日はそれができていたと思う」とマルティネスは説明した。「すべてのデュエルで、僕たちはとても支配的だった」
DF、自宅での感動的な節目を満喫
試合後、MUTVに対し、マルティネスは、スタンドで恋人が見守る中、ホームの観衆の前で得点できたことが忘れられない機会になったと認めた。28歳のDFは、チーム全体による圧倒的なパフォーマンスの後、その瞬間を純粋な喜びだったと表現した。
また、オールド・トラッフォードで鳴り響く象徴的なチャンピオンズリーグ・アンセムが生み出すむき出しのエネルギーは、抑え込むのが難しいことも認めた。
「あの人たちの前で、この素晴らしく美しいスタジアムで得点できて、しかも恋人もそこにいてくれた。本当に最高の気分だ」とマルティネスは語った。「今夜、正直に言って、僕は世界で最も幸せな人間の一人だ」
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マンチェスター・ユナイテッド、焦点をマンチェスター・ダービーへ移す
欧州の舞台への復帰戦で勝ち点3を確保したマルティネスは、その結果をひととき味わった後、チームの意識を国内での戦いへ完全に切り替えるよう求めた。ユナイテッドは日曜日、オールド・トラフォードで宿敵マンチェスター・シティを迎え、重要なプレミアリーグのダービーに臨む。
このDFは、週末にも同じ冷徹なメンタリティーを持ち込まなければならないと強調した。
「この勝利を喜ばなければならないし、明日にはダービーのことを考えなければならない」とマルティネスは付け加えた。「大きなメンタリティーと集中力を持ってプレーしたいし、勝ち点3獲得を目指したい」
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