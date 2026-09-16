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「自分はオフサイドにならない」 マンチェスター・ダービーでマンチェスター・ユナイテッドを苦しめるため、マンチェスター・シティのスーパースター、アーリング・ハーランドはいかにしてオンサイドを保つ術を極めたのか
マンチェスター・ダービーでのVARの失策
マンチェスター・シティはオールド・トラフォードでマンチェスター・ユナイテッドを相手に、ハーランドの後半15分の決勝点で1-0の緊迫した勝利を収めた。このゴールは当初、ピッチ上では認められなかったが、その後のVAR介入により、ノルウェー代表FWはオンサイドの位置にいたと判断された。
しかしその後、プロフェッショナル・ゲーム・レフェリーズの組織は、このゴールを認めたことが重大なミスだったと認めた。Pro Refは、チームメイトのエンソ・フェルナンデスが得点者のわずか数ヤード横で、オフサイドポジションからプレーに積極的に関与していたと認めた。
この審判統括組織は、VARがフェルナンデスの主観的な影響をこのプレーの流れの中で見落としていたと確認した。そのうえで、オンフィールドレビューが推奨されるべきだったとし、「判断ミス」についてマンチェスター・ユナイテッドに謝罪した。
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ハーランド、オフサイドのフラッグに個人的に反応
ハーランドは、副審が最初に旗を上げた際に困惑した様子を見せ、その判定を真に受けたことを明かした。試合後、同FWは『Sky Sports』に対し、「普段はオフサイドになることはない。だから［主審］マイケル・オリバーに話して、『僕がオフサイドだと思われたのは、少し個人的に受け取ったよ』と言った」と語った。
マンチェスター・シティのスターは、その後ベンチの方に目をやると、判定が覆る可能性が高いことにすぐ気づいた。さらに「エンツォ［マレスカ］、監督の方を見たら、親指を立ててくれた。だから、これはゴールになるとなんとなく分かったし、祝う準備を少ししていた」と付け加えた。
また、Viaplayから旗が上がった直後の反応について問われると、ハーランドは自分の位置に関する疑念を一蹴した。「いや」とそっけなく返答。「ディフレクションだと分かったから、誰かが触ったのかなとか、そんな感じに思った。分からないけどね」
エリートのタイミングに生涯を捧げてきた人物
この驚異的な空間認識は偶然ではない。『The Athletic』によれば、このノルウェー人スーパースターはシティ加入後、オフサイドの頻度を大幅に減らしており、ボルシア・ドルトムント時代の90分当たり0.55回から、わずか0.2回まで下がった。実際、ここ2年間で彼より多くオフサイドを取られたプレミアリーグの選手は43人いる。さらに夏のワールドカップ出場時には、5試合を通じて一度も旗が上がらず、完璧な記録を維持した。
ハーランドは、この卓越したタイミング感覚について、オフサイドトラップを破ることに生涯を通じて打ち込んできた成果だとし、この技術を父とともに磨いてきたと説明している。「13歳の時にブリュネで始めて以来、ずっと取り組んできたことだし、今も同じようなプレーをしている……ただ今は、より速く、より優れ、さらに速くなっただけだ」と、過去のインタビューで語っていた。
テクノロジーの導入は、彼の緻密なアプローチを裏づけるものになっただけだ。「VARがあってオフサイドなら、もうチャンスはない。判定が出るから、VARはむしろ自分にとってさらに助けになっていると思う」とハーランドは指摘した。「実際のところ、自分がオフサイドになることはほとんどないという真実がそこにあるんだ」
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審判統括機関が全面的な見直しに着手
シティがダービーで極めて重要な勝ち点獲得を祝う一方で、この判定ミスの余波は、オールド・トラッフォードにおけるVAR運用手順の徹底的な見直しを確実に促すことになる。審判統括組織は、この事案について全面的な調査を行い、重要な試合で同様の主観的な誤りを防ぐと約束している。
ハーランドにとっての焦点は、なおも容赦ない得点ペースを伸ばし続けることにある。彼の極めて高いポジショニング規律を示す統計的な裏付けを手に、相手守備陣はオフサイドトラップでこのノルウェー人を引っかけようとするうえで、さらに厳しい課題に直面することになる。
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