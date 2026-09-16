マンチェスター・シティはオールド・トラフォードでマンチェスター・ユナイテッドを相手に、ハーランドの後半15分の決勝点で1-0の緊迫した勝利を収めた。このゴールは当初、ピッチ上では認められなかったが、その後のVAR介入により、ノルウェー代表FWはオンサイドの位置にいたと判断された。

しかしその後、プロフェッショナル・ゲーム・レフェリーズの組織は、このゴールを認めたことが重大なミスだったと認めた。Pro Refは、チームメイトのエンソ・フェルナンデスが得点者のわずか数ヤード横で、オフサイドポジションからプレーに積極的に関与していたと認めた。

この審判統括組織は、VARがフェルナンデスの主観的な影響をこのプレーの流れの中で見落としていたと確認した。そのうえで、オンフィールドレビューが推奨されるべきだったとし、「判断ミス」についてマンチェスター・ユナイテッドに謝罪した。



