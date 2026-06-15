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「自分の顔を殴りたかった」――ユルゲン・クロップ監督は生放送でドイツ代表監督について「愚かな」発言をしたことについて、ユリアン・ナーゲルスマン監督に謝罪した。
物議を醸した「静止」という言葉
ドイツ代表がキュラソーとのワールドカップ初戦を控えた際、騒動は始まった。解説者としてMagentaTVに出演していたクロップは、トーマス・ミュラーとメンバー選考を議論する中で「幸いなことに、ユリアン・ナーゲルスマンがまだチームを選んでいる」と発言した。 この「まだ」という表現は、視聴者や解説者がナゲルスマン監督の立場が危ういとの憶測を呼んだ。クロップ自身が代表監督候補と噂されていたため、波紋は広がりやすかった。
放送後、特にロタール・マテウスらから批判を受けたクロップは、言葉の重みを実感。ドイツが7－1でカリブのチームに勝利した後、生中継でナゲルスマンに直接説明し、誤解を解いた。クロップは「今年一番嫌われた言葉は『まだ』だ。とっさに出てしまい、後悔した」と語った。 「発言した自分を殴りたくなったが、もう遅かった。テレビに映っていたし、ただの口癖で意味はなかった」と語った。
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「間抜けな」タイミングについてのお詫び
まもなく59歳の誕生日を迎えるクロップ監督は、コーチングスタッフへの無礼な発言だったと多くの人が感じた自身のコメントについて、「判断ミスだった」と認めた。ピッチ上での大勝にもかかわらず、元ボルシア・ドルトムント監督は大会が進むにつれ、メディアブースにいることがチームの邪魔にならないよう配慮していた。
生中継でナゲルスマンとやりとりした際、クロップはこう自嘲した。「まだ一つ言わせてくれ。 非公式でもチームの一員として、ずっと味方だ。明後日には59歳になるが、まだバカなままだ。君たちが何をしても味方だ。流れを乱す意図はなかった。」
ミュラーと評論家たちからのプレッシャー
最初の放送にクロップと共に出演したミュラーの言動が、事態をさらに複雑にした。試合前、2人はナゲルスマンにバイエルン・ミュンヘンの新星ジャマル・ムシアラをメンバーから外すよう冗談交じりに促した。またミュラーは、クロップに「今は6月で9月ではない」とからかった。9月は、一部アナリストがクロップが代表チームを率いる可能性があると予測した月だ。軽い気持ちでの冗談だったが、ドイツ国内の反応は厳しかった。 マテウスら複数の著名人は、このやりとりはプロとして不適切で、ナゲルスマンに不要な圧力をかけたと指摘した。
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ワールドカップ制覇への注目が再び集まる
ドイツは5度目のワールドカップ制覇へ再び全力を注ぐ。キュラソーを7－1で下した一戦は、解説陣の雑音にもかかわらずチームの好調を証明した。グループステージにはまだエクアドル、アフリカ強豪コートジボワール戦が残る。大会が進むにつれ、北米開催のこの大会では対戦相手のレベルも上がっていくだろう。 次の試合は土曜、トロントでコートジボワール戦だ。