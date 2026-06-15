「自分の顔を殴りたかった」――ユルゲン・クロップ監督は生放送でドイツ代表監督について「愚かな」発言をしたことについて、ユリアン・ナーゲルスマン監督に謝罪した。

ドイツ代表がキュラソーとのワールドカップ初戦を控えた際、騒動は始まった。解説者としてMagentaTVに出演していたクロップは、トーマス・ミュラーとメンバー選考を議論する中で「幸いなことに、ユリアン・ナーゲルスマンがまだチームを選んでいる」と発言した。 この「まだ」という表現は、視聴者や解説者がナゲルスマン監督の立場が危ういとの憶測を呼んだ。クロップ自身が代表監督候補と噂されていたため、波紋は広がりやすかった。

放送後、特にロタール・マテウスらから批判を受けたクロップは、言葉の重みを実感。ドイツが7－1でカリブのチームに勝利した後、生中継でナゲルスマンに直接説明し、誤解を解いた。クロップは「今年一番嫌われた言葉は『まだ』だ。とっさに出てしまい、後悔した」と語った。 「発言した自分を殴りたくなったが、もう遅かった。テレビに映っていたし、ただの口癖で意味はなかった」と語った。