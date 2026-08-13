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「自分の間違いを認める」 ユーリ・ティーレマンスが、物議を醸した「より大きなクラブ」マンチェスター・ユナイテッド発言を受けてアストン・ヴィラのファンに謝罪を余儀なくされる
「より大きなクラブ」発言をめぐる反発
2023年夏にレスター・シティから加入し、アストン・ビラで134試合に出場して10得点25アシストを記録した29歳MFは、マンチェスター・ユナイテッドのプレシーズンツアー中、ビラ・パークのファンの怒りを買うことになった。オールド・トラッフォードへの移籍を振り返る中で、ティーレマンスは当初、調子を取り戻す手助けをしてくれた前所属クラブを称賛していたが、その後、イングランドサッカー界の序列に関する自身の見解で危うい領域に踏み込んだ。
報道陣に対し、元レスター・シティの同選手は「だが、ビラより上のクラブはあるし、マンチェスター・ユナイテッドはその一つだ」と語った。この直接的な比較はビラのサポーターに受け入れられなかった。とりわけ、ウナイ・エメリ監督の下でクラブが最近成功を収め、昨季のUEFAヨーロッパリーグ制覇に加え、プレミアリーグ4位で来季のUEFAチャンピオンズリーグ出場権を獲得していただけに、反発は大きかった。
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ティーレマンスが公に謝罪
誤解を解くためにSNSを利用したティーレマンスは、先のインタビューでの表現について後悔の念を示した。退団後もクラブを高く評価していることを強調したかったという。本人は次のように記している。「昨日の報道での私の言葉が、誰かやアストン・ビラ・フットボール・クラブという組織を傷つける意図はまったくなかった。私はこのクラブを心から尊敬しており、この3年間に感謝している。ただ、自分の間違いを認め、自分の言葉の選び方について謝罪しなければならない。今後はより注意したい。クラブの今後の幸運を祈っている」
この謝罪は、ティーレマンスがこの夏の初めに3500万ポンドでマンチェスター・ユナイテッドへ移籍した後に出されたものだ。マンチェスター・ユナイテッドは、5年契約でオールド・トラッフォードへ迎え入れるため、同選手の契約に盛り込まれていた契約解除条項を行使した。最近のコメントによって軋轢は生じたものの、このMFは2023年にレスターから加入して以降、ビラにとって重要な存在だった。
オールド・トラッフォードでの新たなスタート
マンチェスターへの移籍は、経験豊富なMFにとって大きな節目となる。契約期間は2031年までである。ティーレマンスは昨季、ふくらはぎと足首をそれぞれ負傷した影響でコンディション面に苦しみ、全公式戦での出場はわずか35試合にとどまった。
ティーレマンスは今夏のワールドカップでベルギー代表としてプレーした流れで新シーズンに臨む。同大会ではベルギーのベスト8進出に貢献したが、準々決勝でスペインに敗れて敗退となった。ティーレマンス個人としても印象的な大会となり、セネガルとのラウンド32では2得点を挙げた。
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新シーズンを見据えて
両クラブは現在、来週末に開幕するプレミアリーグに向けたプレシーズン準備の最終段階に入っている。マンチェスター・ユナイテッドはイタリアの強豪ACミランと対戦する予定で、最近のメディアの騒動を受け、ティーレマンスはピッチ上のプレーで語ることを望むはずだ。一方、アストン・ビラは土曜日に行われるプレシーズン最後のテストでドイツのボルシア・メンヒェングラートバッハと対戦する。
一方で、アストン・ビラは水曜日のUEFAスーパーカップでパリ・サンジェルマンに1-2で敗れ、痛手を負った。エメリ監督のチームは8月23日に行われるブライトンとのアウェー戦でプレミアリーグ開幕戦を迎え、巻き返しを狙う。一方、マンチェスター・ユナイテッドはその1日前の8月22日、ハル・シティとのアウェー戦で新シーズンのリーグ戦をスタートさせる。
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