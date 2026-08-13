誤解を解くためにSNSを利用したティーレマンスは、先のインタビューでの表現について後悔の念を示した。退団後もクラブを高く評価していることを強調したかったという。本人は次のように記している。「昨日の報道での私の言葉が、誰かやアストン・ビラ・フットボール・クラブという組織を傷つける意図はまったくなかった。私はこのクラブを心から尊敬しており、この3年間に感謝している。ただ、自分の間違いを認め、自分の言葉の選び方について謝罪しなければならない。今後はより注意したい。クラブの今後の幸運を祈っている」

この謝罪は、ティーレマンスがこの夏の初めに3500万ポンドでマンチェスター・ユナイテッドへ移籍した後に出されたものだ。マンチェスター・ユナイテッドは、5年契約でオールド・トラッフォードへ迎え入れるため、同選手の契約に盛り込まれていた契約解除条項を行使した。最近のコメントによって軋轢は生じたものの、このMFは2023年にレスターから加入して以降、ビラにとって重要な存在だった。