ベルギーは月曜のネーションズリーグでフランスに4-1の大敗を喫し、直近の代表戦を悔しい形で終えた。ファン・ボメル率いるチームは最終的にフランスの容赦ないパフォーマンスに屈したが、指揮官は試合結果の直後も揺るがぬ前向きな姿勢を保った。

レ・ブルー相手に4失点を喫したにもかかわらず、このオランダ人指揮官はチーム全体の出来について驚くほど前向きな評価を示した。守備の崩壊を嘆くのではなく、就任したばかりの指揮官は、自軍が見せた戦術面での心強い兆候に焦点を当てることを選んだ。