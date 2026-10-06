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「自分の選手たちを誇りに思う！」 フランスに大敗した後もマルク・ファン・ボメルは前向きな姿勢を崩さず
ベルギーが大敗
ベルギーは月曜のネーションズリーグでフランスに4-1の大敗を喫し、直近の代表戦を悔しい形で終えた。ファン・ボメル率いるチームは最終的にフランスの容赦ないパフォーマンスに屈したが、指揮官は試合結果の直後も揺るがぬ前向きな姿勢を保った。
レ・ブルー相手に4失点を喫したにもかかわらず、このオランダ人指揮官はチーム全体の出来について驚くほど前向きな評価を示した。守備の崩壊を嘆くのではなく、就任したばかりの指揮官は、自軍が見せた戦術面での心強い兆候に焦点を当てることを選んだ。
- Getty
ファン・ボメルは前向きな姿勢を維持する
ファン・ボメルは、試合の大部分で自チームが格上の相手にいかに互角に戦えたかを強調するのに余念がなかった。自身の戦術的な指示を選手たちが効果的に遂行し、試合が手からこぼれ落ちるまでフランスに大きな問題を突きつけたと感じていた。
オランダ人指揮官は、『MaxiFoot』が伝えたコメントで、「前回ワールドカップの準決勝進出国を相手に、長い時間にわたって互角に戦えた。最初の10分間は難しかったが、その後は良くなった。ボールを保持できていたし、組織もしっかりしていた。良いプレーを見せ、見事なゴールも決めた」と説明した。
フランスの途中出場組が決定的な役割を果たす
ベルギーは最終盤に試合が崩れた。フランスの選手層の厚さとフィジカルの強さが、最終的には対応しきれないものとなったためだ。ファン・ボメルは、相手の圧倒的なスピードと技術の高さを率直に認め、交代選手が試合の流れを変えたと指摘した。
敗戦後、同氏は「彼らには並外れたクオリティーがあり、交代選手が決定的だった」と認めた。「動きがとても速い。私たちが見せたものには満足しているし、選手たちを誇りに思う。私はここに来てまだ2週間しかたっていない。もちろん、最後の15分は残念だった。ベルギーでの最初の4試合を振り返れば、ネガティブな点よりポジティブな点の方が多い」
- AFP
ポジティブな面に焦点を当てる
この代表ウィークでフランス相手に2敗を喫したものの、ベルギーは新体制の下で確かな進歩の兆しを示している。ファン・ボメルは代表監督就任後、ここまで4試合を指揮。イタリアとトルコを相手に、それぞれ2-0、3-0で快勝している。
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