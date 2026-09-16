グレイソン・ブレーメルは、アリアンツ・スタジアムで行われるNECナイメヘンとのUEFAヨーロッパリーグ初戦を前に、ユヴェントスの歴史に自身の名を刻む決意を語った。ブラジル人センターバックは、この一戦の前日に『UEFA.com』の取材に応じ、チームの欧州での野心を明かした。

主将としてブレーメルは、ルチアーノ・スパレッティ監督の下で力強い大陸での戦いをスタートさせたいというチームの思いを強調した。

ユヴェントスは今大会で、序盤から強烈なメッセージを発したい考えだ。