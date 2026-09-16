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「自分の足跡を残したい！」 主将ブレーメル、ユベントスでのレガシー確立へ欧州制覇を視野に
ブレーメル、ユヴェントスで欧州制覇を目指す
グレイソン・ブレーメルは、アリアンツ・スタジアムで行われるNECナイメヘンとのUEFAヨーロッパリーグ初戦を前に、ユヴェントスの歴史に自身の名を刻む決意を語った。ブラジル人センターバックは、この一戦の前日に『UEFA.com』の取材に応じ、チームの欧州での野心を明かした。
主将としてブレーメルは、ルチアーノ・スパレッティ監督の下で力強い大陸での戦いをスタートさせたいというチームの思いを強調した。
ユヴェントスは今大会で、序盤から強烈なメッセージを発したい考えだ。
- Giuseppe Maffia
DFがシレアの遺産を振り返る
ブレーメルは、キャプテンマークを巻くことの非常に大きな責任を認めた上で、伝説的な元DFガエターノ・シレアを刺激の源に挙げた。29歳の同選手は、その重圧ゆえに直接的な比較は避けつつも、努力によって自身のレガシーを築く決意を示している。
また、自身のアグレッシブなプレースタイル、空中戦の強さ、そしてフィジカルの強さを、チームの成功を後押しする重要な武器だと強調した。
「ここでは多くのDFが歴史を築いてきた。特にガエターノ・シレアだ」とブレーメルは説明した。「自分を彼らと比べるのは本当に難しい。なぜならプレッシャーがとてつもなく大きいからだ。だが、自分の足跡を残せることを願っているし、ピッチでは常に全力を尽くす」
ブラジル人がスパレッティの戦術的方向性を称賛
ユヴェントスの主将はスパレッティを高く評価し、このトスカーナ出身の指揮官が明確な戦術的指針を示し、チームの成長を加速させたと指摘した。ブレーメルは、日々この指揮官の下で取り組むことで、自身の個の能力が磨かれていると強調した。
また、指揮官が築いているプロジェクトに絶対的な信頼を寄せていることも明かした。
「彼は僕たちに方向性を与え、進むべき道を示してくれた」とブレーメルは付け加えた。「彼とともに僕たちは大きく成長した。彼は最高級の監督であり、チャンピオンであり、日々僕たちが目標に到達できるよう助けてくれている」
- Buzzi
ユヴェントスはヨーロッパリーグ制覇に集中している
オランダのNECを相手にヨーロッパでの戦いが始まる中、ブレーメルはトロフィーを掲げたいという思いを隠さなかった。このDFは、ユヴェントスにはこの大会を勝ち抜くだけの十分なクオリティーがあると考えている。
ホームで勝利を収めれば、欧州での目標に向けて理想的な弾みとなる。
ユヴェントスはグループステージの戦いを始めるにあたり、勝ち点3の獲得を狙って再びピッチに立つ。
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