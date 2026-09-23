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「自分の足跡を残したい」 ブルーノ・ギマランイス、夢のブラジル復帰を前にアーセナルでのタイトル獲得を目標に掲げる
エミレーツでタイトルを獲得することが、依然として最優先事項である。
28歳のMFは、セント・ジェームズ・パークからの注目の移籍後、すぐに結果を残している。一方で最近は、自身のキャリアが最終的にどこで終わる可能性があるのかという長期的な問いについても口を開いた。母国への思いは依然として強いものの、ギマランイスは当面の将来がノースロンドンにしっかりと根差していることを明確にしている。ブラジル代表の活動中に語ったこのファイターは、キャリア晩年に南米サッカーへ戻る姿を思い描いていると認めたが、その一方で、現在はアーセナルとプレミアリーグ制覇への挑戦に全力で集中していると強調し、そうした発言をすぐに和らげた。
「はい、ブラジルに戻って、ヴァスコ・ダ・ガマかアトレチコ・パラナエンセでプレーしたいと思っている。どちらも自分にとても感謝の気持ちがあるクラブだからだ。でも正直に言って、今はそのことを考えていない。アーセナルに来たばかりなので、とても集中している。あそこでタイトルを勝ち取りたいし、プレーしたいし、この新しいユニフォームで自分の足跡を残したい。でも最終的に、未来は神の手に委ねられている」とギマランイスは語った。
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タインサイドで歴史をつくる
ニューカッスルで伝説的な存在としての地位を築いていたギマランイスにとって、イングランド北東部を離れる決断は決して簡単ではなかった。タインサイドで過ごした在籍期間中、同選手は新オーナー体制下におけるクラブ再興の象徴となり、長年続いていたタイトルからの遠ざかりにも終止符を打つ手助けをした。北東部での日々を振り返ったブラジル人MFは、自身が成し遂げたこと、とりわけクラブの長い主要タイトル未獲得の期間を終わらせたことに大きな誇りを示した。それでも古巣への強い愛着を抱いている一方で、環境を変えるには適切なタイミングだったと考えている。
「ニューカッスルは、僕にとってとても美しい歴史があるクラブだ。チームメートとともに、70年ぶりにそこでタイトルを勝ち取った最初のキャプテンになった。だから僕たちはクラブの歴史に自分たちの足跡を残したんだ。クラブにはもう5年近く在籍していたし、自分の中で新たな挑戦が必要だと感じていた。その準備もできていたし、クラブが与えてくれたすべてのことにとても感謝している」と、ギマランイスは説明した。
新たな挑戦への準備はできている
アーセナルへの移籍は、期待値という点で彼にとって大きなステップアップを意味する。現在プレミアリーグ王者に君臨し、イングランドサッカー界の頂点の座を維持しようとしているチームに加わるからだ。このMFは、新たなスタートを切る準備はできていたと認めつつも、セント・ジェームズ・パークで残した功績と、ニューカッスルのサポーターと築いた絆はこれからも大切にしていくと語った。
「今はアーセナルでの旅を始め、良いスタートを切り、正しい形で入りたいと思っている。新しい責任であり、それは本当に引き受けたかったものだ。クラブですでに慣れていた日常を離れ、別のものを始めるには少し時間が必要で、少し適応もしなければならないので、集中しなければならない。でも、うまくやれていると思う。新たな挑戦にとても満足しているし、興奮している」
- (C)Getty Images
ブラジルとの今後の日程
ギマランイスとクラブでのチームメートであるガブリエウ・マガリャンイスは、オーストラリアでブラジル代表に合流するために厳しい移動を強いられた。目下の任務は、9月25日金曜日にタウンズビルで行われるオーストラリアとの親善試合、さらに4日後にブリスベンで行われる同カードの2試合で、その後はインドへ向かい、10月3日にカルカッタで地元代表との最後の一戦に臨む。ギマランイスにとって、これらの試合は単なる結果以上の意味を持つ。ブラジルを前進させる文化を築くためのものでもある。
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