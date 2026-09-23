28歳のMFは、セント・ジェームズ・パークからの注目の移籍後、すぐに結果を残している。一方で最近は、自身のキャリアが最終的にどこで終わる可能性があるのかという長期的な問いについても口を開いた。母国への思いは依然として強いものの、ギマランイスは当面の将来がノースロンドンにしっかりと根差していることを明確にしている。ブラジル代表の活動中に語ったこのファイターは、キャリア晩年に南米サッカーへ戻る姿を思い描いていると認めたが、その一方で、現在はアーセナルとプレミアリーグ制覇への挑戦に全力で集中していると強調し、そうした発言をすぐに和らげた。

「はい、ブラジルに戻って、ヴァスコ・ダ・ガマかアトレチコ・パラナエンセでプレーしたいと思っている。どちらも自分にとても感謝の気持ちがあるクラブだからだ。でも正直に言って、今はそのことを考えていない。アーセナルに来たばかりなので、とても集中している。あそこでタイトルを勝ち取りたいし、プレーしたいし、この新しいユニフォームで自分の足跡を残したい。でも最終的に、未来は神の手に委ねられている」とギマランイスは語った。