The Athleticの取材に応じたアルテタは、欧州での決勝敗戦を消えることのない身体的な傷痕になぞらえた。前任者アーセン・ヴェンゲルの言葉を引き合いに出し、この敗戦が今も自身の頭から離れていないことを認めた。

「アーセンが言うように、私には今も傷痕が残っている。今もその毒が体内を巡っている」とアルテタは認めた。「それはそこに残っていなければならない。なぜなら、学ぶのはそういう時だからだし、おそらくそれが私とみんなにとって大きな原動力になるからだ」

さらに新契約について振り返り、北ロンドンのクラブへの変わらぬ情熱を口にした。「このクラブに自分の将来を託し、アーセナルにとって最善を望む特別な人々と仕事を続けられるのは光栄だ」と語った。「このクラブは唯一無二であり、その個性と、ここにいることで抱く感情は特別だ。私たちの旅がこれからも続いていくことを、大きな名誉に感じている」



