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「自分の血管には毒が流れている」 ミケル・アルテタがチャンピオンズリーグの失意を語る。アーセナル指揮官は欧州制覇へ照準を定めた
ブダペストでのPK戦敗北がアーセナルに重くのしかかる
アーセナルは昨年5月、22年ぶりとなるプレミアリーグ優勝を果たし、3シーズン連続の準優勝という流れをついに断ち切った。しかし、その国内での栄光は、欧州の舞台での痛恨の打撃によって瞬く間にかき消された。リーグ優勝トロフィーを掲げてからわずか11日後、アーセナルはブダペストであと一歩届かなかった。
アルテタ監督率いるチームは、チャンピオンズリーグ決勝でパリ・サンジェルマンと緊迫した末に1-1で引き分けたが、その後のPK戦で無念の敗戦を喫した。フランスの強豪はこれにより欧州連覇を達成し、アーセナルには痛恨のあと一歩を振り返る結果だけが残った。
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欧州制覇にあと一歩届かなかった痛み
The Athleticの取材に応じたアルテタは、欧州での決勝敗戦を消えることのない身体的な傷痕になぞらえた。前任者アーセン・ヴェンゲルの言葉を引き合いに出し、この敗戦が今も自身の頭から離れていないことを認めた。
「アーセンが言うように、私には今も傷痕が残っている。今もその毒が体内を巡っている」とアルテタは認めた。「それはそこに残っていなければならない。なぜなら、学ぶのはそういう時だからだし、おそらくそれが私とみんなにとって大きな原動力になるからだ」
さらに新契約について振り返り、北ロンドンのクラブへの変わらぬ情熱を口にした。「このクラブに自分の将来を託し、アーセナルにとって最善を望む特別な人々と仕事を続けられるのは光栄だ」と語った。「このクラブは唯一無二であり、その個性と、ここにいることで抱く感情は特別だ。私たちの旅がこれからも続いていくことを、大きな名誉に感じている」
アルテタ、長期的なビジョンを確かなものにする
アーセナル首脳陣は最近、2019年12月の就任以来クラブを変革してきたアルテタの仕事ぶりに報いる形を取った。高額の新契約により、同監督は2030年までエミレーツ・スタジアムにとどまることになり、年間2000万ポンド近い報酬でイングランド1部における最高給監督としての地位も確固たるものとなった。
自身の将来が確保されたことで、アーセナル指揮官はクラブ全体の発展に強く関与している。今後4年間にわたる期待値の管理、戦術面の進化、補強について問われると、その熱意は明白だった。
「世界全体で、サポーターとの関係はどうか？ 素晴らしい。次の3つのチームをどう築いていくのか？ 素晴らしい。競技のルールが我々にどのような変化をもたらし、その中でどう先んじて優位性を得るのか？ 素晴らしい」と同監督は語った。
「ただ、これは毎日、我々が築いてきたものを守っていくことで実現する。ソフトウェアがアップグレードを重ねていくように、それを少しずつ良くしていく。いつ止まるのかといえば、それは無限だ。
「我々はすでに特別な絆を築き、一生残る記憶を生み出してきた。そして非常に胸が躍るのは、これが共に達成できることの始まりにすぎないということだ」
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ブライトン戦の痛手から立ち直る
アーセナルは、直近の3週間にわたるインターナショナルブレーク直前に喫したブライトン戦での0-3の大敗を振り払わなければならない。アルテタ監督のチームは土曜日、プレミアリーグのタイトル防衛に向けて勢いを取り戻すべく、国内戦線でリーズと対戦する。
その一戦後、焦点はすぐさま再び欧州での目標へと移る。チャンピオンズリーグではリールがエミレーツ・スタジアムを訪れ、過密日程の幕が開く。これは、あらゆる戦線でアルテタ監督の強化が進むチームの層の厚さと粘り強さを厳しく試すことになる。
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